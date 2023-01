‘Outro Vinicius’ é relacionado e anima Real Madrid – e seleção brasileira

O lateral-direito Vinicius Tobias, de 18 anos, foi relacionado pelo Real Madrid para o jogo contra o Villarreal, pelas oitavas de final Copa do Rei, que acontece nesta quinta-feira, 19. O brasileiro recebeu a chance após Daniel Carvajal e Lucas Vasquez sentirem lesões. O fato animou a torcida merengue e pode ser um bom sinal para a seleção brasileira, em início de novo ciclo visando a Copa do Mundo de 2026.

A aparição de Tobias é vista como fim da dor de cabeça para o treinador Carlo Ancelotti, que comanda o Real em fase instáve a poucos dias do Mundial de Clubes – foram duas derrotas em quatro jogos no ano. Tamanho impacto da notícia que o jornal Marca estampou o brasileiro, com a manchete: “O outro Vinicius entra em cena.”

Homônimo de Vinicius Júnior, um dos principais jogadores dos merengues, o lateral pertence ao Shakhtar Donetsk e está emprestado. Promessa da base colorada desde 2019, quando disputou e venceu o Sul-Americano sub-15 pela seleção brasileira, Tobias recebeu assédio da Europa logo cedo.

Vendido para o time ucraniano em 2022, saiu do país por 6 milhões de euros (37 milhões de reais na época) ainda sem poder estrear pelo time profissional do Shakhtar, em razão da guerra entre Ucrânia e Rússia, que paralisou o futebol do país do leste europeu.

Assim, o Real Madrid fechou um empréstimo com o jovem jogador, até junho de 2023, com opção de compra fixada em 18 milhões de euros (equivalente a 99 milhões de reais).

Em 2021/22, Vinicius fez parte do “time B” da equipe espanhola, o Castilla. O promissor brasileiro de 18 anos impressionou nos treinamentos e, assim, foi convocado para realizar a pré-temporada com o elenco principal. Meses depois, recebe a sua primeira convocação no plantel principal.