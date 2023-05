Osimhen e Kvara, a dupla campeã do Napoli que pode mover mais de R$ 1 bi

A cidade de Nápoles está em festa com a conquista do título Campeonato Italiano. O fim do longo jejum de 33 anos se deve ao bom trabalho do técnico Luciano Spalletti e, principalmente, ao desempenho dupla dinâmica composta pelo georgiano Khvicha Kvaratskhelia e o nigeriano Victor Osimhen, que escreveram seu nome na história do clube.

Valorizados e desejados no mercado, eles agora podem movimentar mais de 1 bilhão de reais ao novo detentor do Scudetto.

O gol do título diante do Udinese, aliás, não podia ser diferente, teve a assinatura dos dois: um chute de Kvara que Osimhen aproveitou o rebote. Juntos, na temporada, eles somam 46 gols e 16 assistências.

É claro que os napolitanos não querem pensar nisso, mas uma possível saída pode ser inevitável principalmente para o atacante nigeriano de 24 anos, artilheiro do Calcio, com 22 gols, além de quatro assistências.

Antes do confronto decisivo, Spalletti foi questionado sobre a permanência dos dois jogadores e demonstrou otimismo, mas apontou: “vai depender do mercado”. Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Osimhen está no radar de Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain e outros clubes.

Apelidado como “o novo Drogba”, o atual camisa 9 do Napoli possui valor de mercado superior a 120 milhões de euros (655 milhões de reais pela cotação atual). Desde 2020 na Itália, ele acumula passagens por Wolfsburg, da Alemanha, Charleroi, na Bélgica, e Lille, da França.

Por sua vez, apelidado pelos torcedores mais empolgados como ‘Kvaradona’ ou ‘Messi georgiano’, Kvara mais que surpreendeu em seu primeiro ano no futebol italiano. Autor de 14 assistências e 14 gols na temporada, o georgiano caiu nas graças da torcida.

Revelado pelo Dínamo de Tblisi, cidade onde nasceu, ele iniciou o ano de 2022 como destaque do Rubin Kazan, da Rússia. Foi a invasão das tropas russas à Ucrânia que proporcionou a sua saída.

Kvaratskhelia passou parte do primeiro semestre atuando no Dínamo Batumi, de seu país, antes de dar o salto na carreira. Adquirido pelo Napoli por 10 milhões de euros (cerca de 52 milhões de reais), quantia que hoje é uma pechincha perto dos 85 milhões de euros (cerca de 466 milhões de reais) de valor de mercado do atleta.