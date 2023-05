Os recordes que Haaland ainda pode alcançar nesta temporada

Enquanto o Manchester City se aproxima de mais um título da Premier League e sonha com a inédita conquista da Liga dos Campeões, o atacante norueguês Erling Haaland segue empilhando gols.

Pelo clube, já são 51 bolas na redes logo na primeira temporada. E, na última quarta-feira, 4, ele consolidou uma marca especial: a de maior artilheiro em uma só edição desde a criação do atual formato da competição, em 1992.

Com 35 gols, Haaland ultrapassou Andy Cole e Alan Shearer, então maiores artilheiros em uma única temporada, ambos com 34. Cole construiu a marca em 1993/94, pelo Newcastle, enquanto Shearer igualou o feito em 1994/95, pelo Blackburn.

Mas o ano está bem longe de ter acabado para o camisa 9 do City. Ele tem, pelo menos, mais oito jogos em que pode atuar, podendo chegar a nove em caso de uma final de Champions.

Caso mantenha a média de gols e a excelente fase, é impossível duvidar que o atacante de 22 anos alcançará mais marcas históricas. PLACAR elencou mais cinco recordes que Haaland pode bater ainda nesta temporada.

Top-15 do City na história

Com 51 gols até aqui, Haaland está a três gols de Uwe Rosler, dono da posição de 15º maior artilheiro da história do City. A marca é possível e pode ser até “pequena”, levando em conta a média de gols na temporada, 1,13 por jogo. Porém, precisaria desbancar dois companheiros de time Ilkay Gundogan, que marcou 54 vezes e é o 16º, além de Bernardo Silva, que tem 53 tentos e é o 17º.

Top-10 do City na Premier League

Continua após a publicidade

Com 35 gols em 31 jogos na Premier League, Haaland ostenta média de 1,12 tentos por jogo na competição. Na 12ª colocação no ranking histórico do Manchester City, o norueguês tem potencial para alcançar o top-10. Para isso, precisa superar Nicolas Anelka, que fez 37, e Gundogan, companheiro de elenco, que tem 40.

Mais gols em uma edição do Inglês

Maior artilheiro de uma edição de Premier League, Haaland pode alcançar outro recorde histórico na Inglaterra: a de maior artilheiro em uma única edição de toda a história do Campeonato Inglês. Para isso, precisa superar Jimmy Greaves, que fez 41 gols pelo Chelsea na temporada 1960/61. O feito é possível se mantiver a média por partida nas próximas sete rodadas.

Mais gols em uma edição de Champions

Na campanha de até então semifinal de Champions League do Manchester City, Haaland foi responsável por balançar a rede 12 vezes em oito jogos, média de 1,5. Com dois jogos garantidos a fazer e uma possível final, pode sonhar em alcançar os 17 gols de Cristiano Ronaldo na temporada 2013/14 e se tornar o maior artilheiro da competição em uma única edição.

Puskás e outros para trás

Com incríveis 35 gols em 27 jogos na Champions, o fenômeno é tratado como forte candidato para assumir a ponta do recorde nos próximos anos. Porém, atualmente, pode alcançar marcas já relevantes. Empatado com o húngaro Ferenc Puskás e o uruguaio Edinson Cavani em números de tentos, precisa de mais um para tomar a frente.

Além disso, caso faça mais seis, empataria com Kylian Mbappé, contemporâneo na briga pelo destaque, que já atuou duas vezes mais que o norueguês em Champions.