Os brasileiros na Rússia e na Ucrânia que podem voltar com a regra da Fifa

Com a extensão da regra temporária da Fifa que aumentou por mais um ano a permissão para jogadores estrangeiros de clubes russos e ucranianos suspenderem seus contratos, os brasileiros que atuam em equipes desses países, caso desejem, podem assinar com novas equipes até junho de 2023. Só no Zenit, são cinco atletas: Yuri Alberto, Claudinho, Malcom, Wendel e Douglas Santos.

Além deles, os defensores Bruno Fuchs, do CSKA Moscou, Rodrigão, do FK Sochi, e o ex-Furacão Lucas Fasson, do Lokomotiv Moscou, são outros brasileiros que atuam na Rússia.

A medida foi tomada por conta da guerra na Ucrânia, que começou em fevereiro, quando tropas russas invadiram o país vizinho. Como o conflito ainda não terminou, a Fifa anunciou que vai “monitorar situação de perto” para continuar adequando as regras se necessário.

O russo Zenit e o ucraniano Shakhtar Donetsk são os clubes que mais apresentam brasileiros no plantel. Veja a situação de cada time:

Zenit

Ex-Bragantino, o meia Claudinho é um dos atuais destaques do time. O atleta atuou em 31 jogos na temporada 2021/22, marcou dez gols e deu três assistências. Foi eleito o melhor jogador da equipe no ano, eleito pela torcida. Em março, revelou que não tem a pretensão de suspender o contrato com o clube russo.

Outro atacante de destaque, Yuri Alberto, chegou do Internacional no ano passado. Na equipe também estão o ponta Malcom, ex-Corinthians, o volante Wendel, ex-Fluminense, e o lateral-esquerdo Douglas Santos, ex-Atlético Mineiro.

Shakhtar Donetsk

No clube ucraniano, são quatro brasileiros: o meia Pedrinho, ex-Corinthians, os laterais Dodô, ex-Coritiba, e Ismaily, e o zagueiro Marlon, ex-Fluminense. O futebol ucraniano segue paralisado devido à guerra. A última partida oficial desses jogadores foi em dezembro do ano passado.

