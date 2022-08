Onde assistir aos campeonatos europeus na temporada 2022/23

A temporada do futebol europeu está de volta. Após um período de férias e uma intensa janela de transferências, os melhores jogadores do mundo voltam à ação no Velho Continente, e PLACAR mostra em que canais serão transmitidos os principais campeonatos: Premier League (Inglaterra), La Liga (Espanha), Serie A (Itália), Bundesliga (Alemanha) e Ligue 1 (França).

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Premier League

O Campeonato Inglês começa já nesta sexta-feira, 5, com Crystal Palace x Arsenal. O torneio terá transmissão do canal de TV fechada ESPN e do serviço de streaming Star+. O atual campeão é o Manchester City, que fecha a rodada no domingo, 7, diante do West Ham. Veja a programação da primeira rodada:

5/8 (sexta-feira)

16h: Crystal Palace x Arsenal – ESPN e Star+

6/8 (sábado)

8h30: Fulham x Liverpool – ESPN

11h: Bornemouth x Aston Villa – ESPN e Star+

11h: Leeds x Wolverhampton – Star+

11h: Newcastle x Nottingham Forest – ESPN 2 e Star+

11h: Tottenham x Southampton – ESPN

13h30: Everton x Chelsea – ESPN e Star+

7/8 (domingo)

10h: Leicester x Brentford – ESPN e Star+

10h: Manchester United x Brighton – Star+

12h30: West Ham x Manchester City – ESPN e Star+

Bundesliga

O Campeonato Alemão seguirá com transmissão da plataforma OneFootball, no aplicativo e no site, e do canal de TV aberta Band, que tem direito a transmitir um jogo por rodada. O primeiro jogo será do atual decacampeão Bayern de Munique, nesta sexta-feira, 5, diante do Eintracht Frankfurt, que venceu a Liga Europa na temporada passada. Veja a programação da primeira rodada:

5/8 (sexta-feira)

15h30: Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique – OneFootball

6/8 (sábado)

10h30: Union Berlin x Hertha Berlin – OneFootball

10h30: Borussia M’Gladbach x Hoffenheim – OneFootball

10h30: Wolfsburg x Werder Bremen – OneFootball

10h30: Bochum x Mainz 05 – OneFootball

10h30: Augsburg x Freiburg – OneFootball

13h30: Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen – OneFootball

7/8 (domingo)

10h30: Stuttgart x Red Bull Leipzig – OneFootball

12h30: Colônia x Schalke 04 – OneFootball

Ligue 1

O Campeonato Francês é outro que estará nas telas da ESPN e do Star+. O jogo de abertura acontece nesta sexta-feira, 5, entre Lyon e Ajaccio, com transmissão exclusiva no streaming. Já o atual campeão Paris Saint-Germain, dos astros Messi, Neymar e Mbappé, estreia no sábado, 6, diante do Clermont. Veja a programação da primeira rodada:

Continua após a publicidade

5/8 (sexta-feira)

16h: Lyon x Ajaccio – Star+

6/8 (sábado)

12h: Strasbourg x Monaco – Star+

16h: Clermont Foot x PSG – ESPN e Star+

7/8 (domingo)

8h: Toulouse x Nice – Star+

10h: Angers x Nantes – Star+

10h: Lens x Brest – Star+

10h: Lille x Auxerre – Star+

10h: Montpellier x Troyes – Star+

12h05: Rennes x Lorient – Star+

15h45: Olympique de Marselha x Reims – ESPN 2 e Star+

La Liga

O Campeonato Espanhol também terá transmissão do canal fechado ESPN e do serviço de streaming Star+. A competição começa apenas na próxima semana, com o jogo de abertura entre Osasuna e Sevilla, na sexta-feira, 12. Já o campeão Real Madrid estreia no domingo, 14, contra o Almería, enquanto o Barcelona joga um dia antes, sábado, 13, diante do Rayo Vallecano. Veja a programação da primeira rodada, ainda sem grade de transmissão:

12/8 (sexta-feira)

16h: Osasuna x Sevilla

13/8 (sábado)

12h: Celta x Espanyol

14h: Valladolid x Villarreal

16h: Barcelona x Rayo Vallecano

14/8 (domingo)

12h30: Cádiz x Real Sociedad

14h30: Valencia x Girona

17h: Almeria x Real Madrid

15/8 (segunda-feira)

12h30: Athletic Bilbao x Mallorca

14h30: Getafe x Atlético de Madri

16h30: Betis x Elche

Serie A

A última grande liga a voltar é o Campeonato Italiano, que também terá transmissão da ESPN e do Star+. O Milan, que quebrou um jejum de 11 anos sem títulos e é o atual campeão, abre o torneio em 13 de agosto, um sábado, diante da Udinese. Veja a programação da primeira rodada, ainda sem grade de transmissão:

13/8 (sábado)

13h30: Milan x Udinese

13h30: Sampdoria x Atalanta

15h45: Lecce x Inter de Milão

15h45: Monza x Torino

14/8 (domingo)

13h30: Fiorentina x Cremonese

13h30: Lazio x Bologna

15h45: Salernitana x Roma

15h45: Spezia x Empoli

15/8 (segunda-feira)

13h30: Hellas Verona x Napoli

15h45: Juventus x Sassuolo

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!