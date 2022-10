Onde assistir à Bola de Ouro 2022 nesta segunda-feira

Atualizado em 17 out 2022, 08h30 - Publicado em 17 out 2022, 08h27

A Bola de Ouro 2022, 66ª edição da premiação da revista France Football está marcada para a próxima segunda-feira, 17 de outubro, às 15h30 (de Brasília), no Teatro de Châtelet, em Paris. Na festa de gala, serão distribuídos os troféus de melhor jogador e melhor jogadora, bem como de melhor goleiro (Troféu Yashin) e melhor jogador jovem (Troféu Kepa). O evento será transmitido pelos canais a cabo SporTV e ESPN e PLACAR fará a narração minuto a minuto do evento em seu site.

O último vencedor foi Lionel Messi, recordista com sete Bolas de Ouro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021). O craque do PSG, no entanto, ficou fora dos finalistas pela primeira vez desde 2005, diferente de Cristiano Ronaldo, seu eterno rival. Na lista de 30 pré-indicados, estão três brasileiros: Vinicius Júnior, do Real Madrid, Casemiro, agora no Manchester United e Fabinho, do Liverpool.

Companheiro de Messi no Paris Saint-Germain, Neymar também ficou fora dos 30 finalistas. O único representante do badalado trio de ataque do clube é Kylian Mbappé. Mas o grande favorito para o prêmio é outro francês: Karim Benzema, estrela do Real Madrid que conquistou os títulos da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol, com incríveis 44 gols e 15 assistências em 46 jogos da temporada passada (o período que será levado em conta na eleição).

Entre as mulheres, há apenas uma brasileira na lista de 20 pré-indicadas, a maranhense Catarina Macario, estrela do Lyon, que se naturalizou americana e defende a seleção dos EUA. A inglesa Beth Mead, destaque do título da Inglaterra da Eurocopa, é uma das candidatas mais fortes a destronar a espanhola Alexia Putellas, que perdeu a competição europeia por lesão.

Em março, a France Football anunciou mudanças nos moldes da premiação. Desta vez, a eleição leva em conta apenas a temporada 2021/22, entre agosto de 2021 e julho de 2022. A Copa do Mundo, que começa em novembro, só entrará na avaliação da Bola de Ouro de 2023. Os eleitores também ficaram mais restritos: em vez de jornalistas de todas as 170 associações da Fifa, votarão em 2022 apenas profissionais dos 100 países que ocupam as primeiras colocações do ranking da entidade.

Por fim, o prêmio estabeleceu “regras mais claras”, com os seguintes critérios: a prioridade deve ser o “desempenho individual e o caráter decisivo dos concorrentes”; o segundo será “desempenho coletivo e o recorde acumulado na temporada; e o terceiro “diz respeito à classe do jogador e seu senso de Fair Play”.

Os 30 indicados ao prêmio Bola de Ouro masculino:

Trent Alexander-Arnold, lateral inglês do Liverpool

Karim Benzema, atacante francês do Real Madrid

João Cancelo, lateral português do Manchester City

Casemiro, volante brasileiro do Manchester United (indicado por sua temporada no real Madrid)

Thibaut Courtois, goleiro belga do Real Madrid

Cristiano Ronaldo, atacante português do Manchester United

Kevin De Bruyne, meia belga do Manchester City

Luis Díaz, atacante colombiano do Liverpool

Fabinho, volante brasileiro do Liverpool

Phil Foden, meia inglês do Manchester City

Erling Haaland, atacante norueguês do Manchester City (indicado por sua temporada pelo Borussia Dortmund)

Sébastien Haller, atacante marfinense do Borussia Dortmund (indicado por sua temporada passada pelo Ajax)

Harry Kane, atacante inglês do Tottenham

Joshua Kimmich, volante alemão do Bayern de Munique

Rafael Leão, atacante português do Milan

Robert Lewandowski, atacante polonês do Barcelona (indicado por sua temporada no Bayern de Munique)

Riyad Mahrez, atacante argelino do Manchester City

Mike Maignan, goleiro francês do Milan

Sadio Mané, atacante senegalês do Bayern de Munique (indicado por sua temporada passada pelo Liverpool)

Kylian Mbappé, atacante francês do PSG

Luka Modric, meia croata do Real Madrid

Christopher Nkunku, meia francês do RB Leipzig

Darwin Núñez, atacante uruguaio do Liverpool (disputou a temporada passada pelo Benfica)

Antonio Rüdiger, zagueiro alemão do Real Madrid (disputou a temporada passada pelo Chelsea)

Mohamed Salah, atacante egípcio do Liverpool

Bernardo Silva, meia português do Manchester City

Son Heung-min, atacante sul-coreano do Tottenham

Virgil van Dijk, zagueiro holandês do Liverpool

Vinícius Júnior, atacante brasileiro do Real Madrid

Dusan Vlahovic, atacante sérvio da Juventus

Confira as 20 indicadas à Bola de Ouro no futebol feminino:

Ada Hegerberg, atacante norueguesa do Lyon

Aitana Bonmati, meia espanhola do Barcelona

Alex Morgan, atacante americana do San Diego Wave

Alexandra Popp, atacante alemã do Wolfsburg

Alexia Putellas, atacante espanhola do Barcelona

Asisat Oshoala, atacante nigeriana do Barcelona

Beth Mead, atacante inglesa do Arsenal

Catarina Macario, atacante brasileira naturalizada americana do Lyon

Christiane Endler, goleira chilena do Lyon

Fridolina Rölfo, meia alemã do Barcelona

Kadidiatou Diani, atacante francesa do PSG

Lena Oberdörf, meia alemã do Wolfsburg

Lucy Bronze, lateral inglesa do Barcelona

Marie-Antoinette Katoto, atacante francesa do PSG

Millie Bright, zagueira inglesa do Chelsea

Sam Kerr, atacante australiana do Chelsea

Selma Bacha, lateral francesa do Lyon

Trinity Rodman, atacante americana do Washington Spirit

Vivianne Miedema,atacante holandesa do Arsenal

Wendie Renard, zagueira francesa do Lyon

