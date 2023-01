Atlético de Madri e Barcelona jogam neste domingo, 8, às 17h (de Brasília), no estádio Cívitas Metropolitano, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. Os catalães são os líderes da competição com 38 pontos, empatados com o Real Madrid, enquanto a equipe da capital é a quarta colocada, com 27.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Além do clássico, outros jogos do fim de semana chamam a atenção. Entre eles, o embate entre Villarreal e Real Madrid, no sábado, 7, e Milan e Roma, no domingo, 8.

Veja onde assistir aos principais jogos do fim de semana

SÁBADO (07/01)

Campeonato Espanhol

Villarreal x Real Madrid – 12h15 – Star+

F.A Cup

Liverpool x Wolverhampton – 17h – ESPN e Star+

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Mixto-MT x Atlético-MG – 11h – SporTV

Falcon-SE x Santos-SP – 15h15 – SporTV

Fluminense-PI x Internacional-RS – 17h15 – SporTV

Continua após a publicidade

Hercílio Luz-SC x Vasco-RJ – 19h30 – SporTV

CSP-PB x São Paulo-SP – 21h45 – SporTV

DOMINGO (08/01)

Campeonato Espanhol

Atlético de Madri x Barcelona – 17h – ESPN e Star+

F.A Cup

Manchester City x Chelsea – 13h30 – Star+

Campeonato Italiano

Milan x Roma – 16h55 – Star+

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Penapolense-SP x Cruzeiro-MG – 10h45 – SporTV

Atlética Francana-SP x Grêmio-RS – 17h15 – SporTV

XV de Jaú-SP x Flamengo-RJ – 19h30 – SporTV