O que é ‘work permit’, regra do futebol inglês que afeta Andrey Santos

Contratado pelo Chelsea junto ao Vasco por um valor fixo de 12,5 milhões de euros (cerca de 70 milhões de reais) mais bonificações, o volante Andrey Santos ainda não tem um ‘work permit’ para jogar pelo clube inglês, de acordo com informações do jornalista Bruno Andrade, do Uol. Mas o que é essa regra, que pode obrigar que o capitão da seleção brasileira sub-20 seja emprestado de volta para um clube brasileiro?

O ‘work permit’ é o visto de trabalho que todo estrangeiro precisa receber das autoridades britânicas para trabalhar no Reino Unido. No caso de jogadores de futebol, a FA (federação inglesa) possui um sistema de pontos para que jogadores de fora do país recebam o visto. O atleta precisa somar no mínimo 15 pontos para ser automaticamente aprovado.

Os pontos são conquistados pelo jogador com base nos seguintes fatores, sempre levando em conta os últimos 12 meses:

Número de jogos pela seleção de seu país;

Número de minutos jogados em competições nacionais;

Número de minutos jogados em competições internacionais;

Última posição do time do jogador em sua liga nacional;

Até onde o time do jogador avançou em competições internacionais;

Em qual nível está a liga do time do jogador.

Neste último critério, a FA separa as ligas em seis níveis, sendo o primeiro composto pelos Campeonatos Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão e Francês, e o segundo, pelas ligas de Portugal, Holanda, Bélgica, Turquia e a segunda divisão inglesa. O Campeonato Brasileiro está apenas no terceiro nível, enquanto a Série B do Brasil – onde Andrey jogou na última temporada – está no sexto e último nível.

Como o ex-volante do Vasco não tem minutos pela Série A do Brasileiro, nem pela seleção principal do Brasil, nem pela Libertadores – que tem uma pontuação equivalente à da Liga dos Campeões da Europa quando são avaliadas as aparições internacionais do jogador -, ele não conseguiu obter os 15 pontos necessários por enquanto.

A estratégia do Chelsea, agora, é usar a participação de destaque de Andrey no Sul-Americano sub-20, onde o capitão da seleção já soma cinco gols, para que o jogador de 18 anos consiga o visto. Caso isso não seja possível, ele deverá ser emprestado, preferencialmente para um time que dispute a Libertadores, onde a pontuação ganha pelo atleta é mais alta.

A barreira do ‘work permit’ mudou após o Brexit, como foi chamado o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, em 2020. Jogadores europeus de fora das ilhas britânicas também passaram a ser considerados estrangeiros desde então. O atacante holandês Justin Kluivert, por exemplo, foi impedido de ser registrado pelo Fulham no ano passado por não ter conseguido os 15 pontos necessários, e o time de Londres desistiu da contratação junto à Roma. Atualmente, ele está emprestado pelos italianos ao Valencia, da Espanha.