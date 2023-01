O que é a Kings League, torneio de futebol criado por Piqué e streamer

Um novo torneio de futebol, criado pelo ex-jogador Gerard Piqué e o streamer Ibai Llanos, é a mais nova sensação das redes sociais. Reunindo jogadores que em maioria não tiveram carreira profissional a algumas figuras badaladas do esporte, a Kings League atrai milhares de pessoas em transmissões ao vivo e já incomoda até Javier Tebas, o presidente de La Liga, da Espanha.

Fruto de mais uma ação empresarial de Piqué, o projeto surgiu de uma ideia com seu amigo Ibai, um dos principais streamers do mundo. Assim, a dupla anunciou a criação de uma liga de 12 times, presididos por criadores de conteúdo e ex-jogadores, como Kun Agüero e Iker Casillas.

Em duas rodadas disputadas, o torneio já conquistou grandes números de audiência. Em transmissões via Twitch e YouTube, mais de 800.000 aparelhos simultâneos estiveram ligados, o que culminou em audiência média de 450.000 internautas por evento. Os jogos acontecem em Barcelona, em um complexo esportivo, nomeado de Cupra Arena pela organização do torneio.

FORMATO

A organização montou um torneio que conta com 12 times, que se enfrentam entre si, em ida e volta. Os oito mais bem colocados avançam e disputam os playoffs.

A modalidade é o futebol de sete, sendo que as partidas são disputadas em dois tempos de 40 minutos. Nenhum jogo pode terminar empatado, o que obriga uma disputa de “shootouts”, caso haja a necessidade de desempate.

PARA JOVENS

Visando o entretenimento e atrair o público jovem, a competição tem regras diferentes. Confira:

• Sem um pontapé inicial, a bola é colocada no meio e os times precisam correr em direção a ela para ter a posse

• Substituições ilimitadas

• Cartão amarelo significa que o jogador precisa sair por dois minutos, e o cartão vermelho é a expulsão, mas com possibilidade de substituição

• Caso um time peça o uso do VAR e não haja mudança na marcação, o direito de pedir checagem acaba

• Cartas: gol dobrado por dois minutos, expulsar um adversário por dois minutos, ter um pênalti, roubar uma carta do adversário ou a coringa (escolher qualquer das ações)

FIGURAS DO ESPORTE

Os elencos de cada time são compostos por 10 jogadores escolhidos por um Draft, ao estilo dos esportes americanos, e dois “Wild cards”. Esses especiais são o 11º jogador (estrelas que compõe o time durante toda a temporada) e o 12º jogador (estrelas que podem mudar a cada rodada).

Javier Chicharito Hernández, Javier Saviola, Ibai Gómez, Juan Capdevila, Victor Sánchez e Jonathan Soriano são alguns dos nomes que compõem as vagas para profissionais. Ricardinho, jogador de futsal português que fez história na modalidade e está prestes a se aposentar, é outro que demonstrou vontade de participar.

LA LIGA INCOMODADA

De acordo com a imprensa espanhola, o pico de aparelhos ligados na primeira rodada da Kings League superou em mais de 200.000 o público que assistia ao clássico entre Barcelona e Espanyol. O assunto, que viralizou no país, incomodou Javier Tebas, presidente de La Liga.

Em entrevista durante evento da organização, o cartola esnobou o sucesso do projeto de Piqué. Comparando o torneio a um circo e a um programa de televisão espanhol, afirmou que La Liga não sente qualquer ameaça da Kings League.

“É como dizer que o Pasapalabra (game show famoso da TV espanhola) pode ser um concorrente de La Liga. A única coisa em que a Kings League é parecida com o futebol é que você joga com uma bola e tem que marcar gols. Não consigo me imaginar fazendo a coisa das cartas em La Liga. Acho que é um circo. Não é uma questão de atrair ou não um público jovem. A Twitch é uma rede social aberta e gratuita, no futebol você tem que pagar todo mês e isso o torna muito diferente. Em seis meses, veremos o que falaremos sobre a Kings League. Lembro-me de quando Ibai Llanos e Piqué compravam jogos do PSG porque Messi saiu. Dois jogos transmitidos. E parecia que era revolução. Não quero dizer que isso dure dois jogos, mas vamos ter uma perspectiva do que há e do que não há. Pasapalabra tem grande audiência, mas é televisão aberta, horários diferentes… Tudo é diferente. A única coisa que parece é que há uma bola que entra em um campo como o da LaLiga Promises. Eu gosto disso como um circo, mas não é comparável à indústria do futebol”, disse Javier Tebas.