O dono de sua imagem: por que Mbappé comprou briga com seleção e PSG

Kylian Mbappé é um craque cheio de personalidade e não apenas dentro de campo. O astro francês surpreendeu nesta quinta-feira, 6, ao reclamar publicamente de uma campanha publicitária de seu clube, o Paris Saint-Germain, pelo uso de sua imagem. No ano passado, o atacante já havia comprado uma briga com a federação francesa pelo mesmo motivo.

Mbappé desaprovou a nova campanha feita pelo PSG para seu programa de sócios torcedores. O atacante francês alegou que não sabia que a entrevista concedida à assessoria do clube seria utilizada para esta finalidade. No vídeo, ele é o único atleta a aparecer, enquanto a diretoria negocia as possíveis saídas de Lionel Messi e Neymar, as outras estrelas da companhia.

“Acabei de assistir à campanha de renovação [de sócios torcedores] do clube para a temporada 23/24. Em nenhum momento fui informado do conteúdo da entrevista com meu assessor. Parecia uma entrevista básica em um dia de marketing do clube. É por isso que luto pelos direitos individuais de imagem. PSG é um grande clube e uma grande família, mas certamente não é Kylian Saint-Germain”, cravou o jogador em postagem em suas redes sociais.

O vídeo que desagradou Mbappé foi apontado pela imprensa local como um indicativo da centralização cada vez mais maior do projeto em torno da estrela francesa. O atacante de 24 anos, porém, sabe do valor de sua imagem e faz questão de ter total controle de seu uso.

Pouco antes da Copa de 2022, da qual foi artilheiro e vice-campeão, com direito a três gols na final diante da Argentina, Mbappé peitou a federação francesa em uma questão relativa a direitos de imagem. Ele foi o líder de um boicote dos atletas que se recusaram a participar de ações de patrocinadores da seleção.

Mbappé argumentou ter cuidado especial com as marcas com as quais se associa, dizendo que jamais estamparia campanhas de sites de jogos de azar e redes de fast-food.

Deu resultado: o atacante recebeu o apoio do capitão Hugo Lloris e do técnico Didier Decheamps e a Federação Francesa de Futebol (FFF) acabou revendo seus contratos de direitos de imagem com os atletas.

De acordo com o site The Athletic, o contrato de Mbappé com o Real Madrid, que acabou suspenso depois que o PSG ofereceu uma renovação de última hora, previa um maior controle sobre seus direitos de imagem.