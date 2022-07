Novo técnico do PSG exalta Neymar e diz que espera mantê-lo na equipe

Em meio a especulações sobre o futuro de Neymar, o novo técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, foi apresentado nesta terça-feira, 5, no Parque dos Príncipes. Em sua entrevista coletiva, o comandante elogiou o astro brasileiro, disse que se trata de um jogador de “classe mundial” e que espera contar com ele para a próxima temporada.

“Neymar é um jogador de classe mundial. Que treinador não gostaria de ter Neymar em seu elenco? Sim, é preciso ter equilíbrio, mas tenho uma ideia muito clara de como quero usá-lo. Espero que fique conosco”, disse Galtier, que na carreira já comandou o Saint-Étienne, o Lille – onde foi campeão francês em 2021 – e o Nice.

Com contrato recém-estendido de forma automática até 2027, Neymar vive, aos 30 anos, mais um período de turbulência no time francês. O presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, não garantiu a permanência do camisa 10, afirmando apenas que “alguns ficarão e alguns sairão” e cobrando “comprometimento” dos jogadores que ficam. Segundo o jornal El País, o clube já teria notificado o estafe do atleta de que espera negociá-lo nesta janela de transferências.

Com isso, já surgiram clubes interessados que, por enquanto, monitoram a situação de Neymar, como os ingleses Chelsea e Newcastle. Mas o grande entrave para uma saída do jogador é o salário astronômico – na casa dos 40 milhões de euros por temporada. Por isso, o PSG cogitaria até emprestar o brasileiro, pagando parte dos vencimentos, para facilitar a negociação.

A recente renovação do francês Kylian Mbappé até 2025, para mantê-lo no time diante do assédio do Real Madrid, mudou o patamar do jovem atacante dentro do elenco. Nas últimas duas temporadas, Mbappé já foi o principal jogador do PSG: fez 81 gols e deu 37 assistências em 93 jogos, enquanto Neymar, em meio a várias ausências por questões físicas, jogou apenas 59 vezes, com 30 gols e 19 assistências.

