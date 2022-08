Novo nutricionista do PSG veta Coca-Cola das refeições, diz jornal

O clima nos bastidores do Paris Saint-Germain segue agitado, dias depois da polêmica envolvendo Neymar e Kylian Mbappé. Segundo informações desta quarta-feira, 17, do jornal Le Parisien, o novo nutricionista do clube francês tomou uma medida polêmica: vetou a ingestão de Coca-Cola e chá gelado durante as refeições em conjunto do elenco principal.

Essa seria uma das primeiras decisões do novo nutricionista, indicado por Luis Campos, o diretor esportivo do clube, que não teve a identidade revelada. Antes, o PSG não tinha um profissional de nutrição em tempo integral. A medida chama ainda mais atenção pelo fato de a empresa americana de refrigerantes ser patrocinadora da equipe há 22 anos.

A principal justificativa para a decisão, ainda de acordo com o Le Parisien, é a de que as “duas bebidas são pouco compatíveis com o esporte de alto nível”. O clube renovou o contrato com a Coca-Cola em novembro passado até 2024.

O clube passa por uma reestruturação em vários setores administrativos para a temporada 2022-2023 a fim de melhorar o rendimento da equipe. Atualmente, o técnico Cristophe Galtier vem tentando retomar a harmonia do grupo, abalada desde a última vitória sobre o Montpellier, quando Mbappé perdeu um pênalti e depois ficou insatisfeito ao ver Neymar pegar a bola e converter a segunda penalidade.

