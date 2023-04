Novo caso de racismo contra Lukaku gera revolta na Europa

Mais uma vez, um grande jogo do futebol europeu ficou em segundo plano devido a um caso de racismo. O atacante belga Romelu Lukaku, da Inter de Milão, foi vítima de ofensas raciais por parte de torcedores da Juventus, no empate em 1 a 1 pela semifinal da Copa da Itália, na última terça-feira, 4, em Turim.

Lukaku ainda acabou expulso, ao receber um segundo cartão amarelo, depois de pedir silêncio aos rivais na comemoração do gol de empate. O caso gerou revolta e uma onda de solidariedade ao atleta. Os brasileiros Vinicius Júior e Danilo e o francês Kylian Mbappé enviaram mensagens de apoio a Lukaku. A Juventus disse estar colaborando com a polícia para identificar os responsáveis.

O próprio Lukaku se manifestou e lembrou já ter passado por um caso semelhante, ao ser vítima de racismo e ainda terminar expulso. “A história se repete. Passei por isso em 2019 e 2023 novamente…Espero que a liga realmente aja de verdade desta vez porque este belo jogo deve ser apreciado por todos”.

Michael Yormark, presidente da Roc Nation Sports International, agência esportiva americana que representa o atacante belga cobrou punição.

“Os comentários racistas feitos contra Romelu Lukaku pelos torcedores da Juventus em Turim foram mais do que desprezíveis e não podem ser aceitos. Antes, durante e depois do pênalti, ele foi submetido a insultos racistas hostis e repugnantes. Romelu comemorou da mesma maneira que comemorou gols anteriormente. A resposta do árbitro foi dar um cartão amarelo a Romelu. As autoridades italianas devem usar esta oportunidade para combater o racismo, em vez de punir a vítima do abuso”.

Em nota, a Juventus afirmou que está “colaborando com a polícia para identificar os responsáveis pelos gestos e cânticos racistas ocorridos”. O brasileiro Danilo, um dos líderes do time, disse que “o racismo é um assunto muito sério para ser tratado de forma superficial. Eu sou antirracista e qualquer ato deste tipo deve ser duramente condenado.”

A Série A italiana, no entanto, tratou do tema justamente de forma superficial. “Racistas fora dos estádios. A Série A condena firmemente qualquer episódio de racismo e qualquer forma de discriminação”, escreveu a entidade, sem nem sequer citar o nome de Lukaku.

Fuori i razzisti dagli stadi.

La Lega Serie A condanna con fermezza ogni episodio di razzismo e ogni forma di discriminazione. — Lega Serie A (@SerieA) April 5, 2023

Vini Jr e Mbappé saem em defesa de Lukaku

Duas das maiores estrelas do futebol mundial e também vítimas constantes de racismo nos estádios manifestaram apoio a Lukaku. O atacante brasileiro Vinicius Jr., do Real Madrid, escreveu: “tamo junto mano!”, enquanto Kylian Mbappé, do PSG, lamentou que “em 2023, os mesmos problemas seguem acontecendo”. “Mas não vamos te deixar só. Todos contra o racismo”, completou o craque da seleção francesa.