Nove jovens brasileiros que podem brilhar na Europa na temporada 2022/2023

Os campeonatos Inglês, Alemão, Francês e Português já começaram, o Espanhol estreia nesta sexta-feira, 12, e o Italiano no próximo sábado, 13. Nestas seis ligas de elite do futebol europeu, há 60 brasileiros nascidos até 1999, que têm ou completam 23 anos em 2022 e são candidatos a brilhar nesta temporada. PLACAR preparou uma apresentação de brasileiros que podem explodir nos grandes centros da Europa na temporada 2022/23; confira:

Tetê – Lyon

Cria da base do Grêmio, o ponta-direita chegou à França por empréstimo, em razão da guerra na Ucrânia, país de seu time, o Shakhtar Donetsk. Habilidoso e canhoto, completou 22 anos neste ano e é uma das esperanças do Lyon.

Éderson – Atalanta

Destaque da campanha do Fortaleza no Campeonato Brasileiro de 2021, o volante de 23 anos foi para o Salernitana na reta final da última temporada e logo mostrou serviço. Nesta temporada, chega à Atalanta após movimentar 21 milhões de euros (111 milhões de reais).

Luiz Henrique – Real Bétis

Canhoto, driblador e veloz, Luiz Henrique chega à Europa depois de se destacar no Fluminense. O atacante de 21 anos, em sua primeira temporada no Bétis, já é observado com expectativa, apesar do processo de maturação ao futebol espanhol.

Gabriel Veron – Porto

Quando despontou nas categorias de base do Palmeiras, o atacante foi tratado como uma das grandes revelações. Veron foi promovido muito jovem para o profissional, onde não se consolidou e chegou a se envolver em problemas extracampo. Aos 19 anos, desembarca no Porto.

Marcos Antônio – Lazio

O meio-campista que nas bases do Athletico Paranaense compunha as convocações das seleções brasileiras de base completará cinco anos de Europa. Desde curta passagem pelo Estoril Praia, de Portugal, em 2018, o brasileiro nunca mais voltou e se consolidou no Shakhtar Donetsk. Foi contratado pelo Lazio, aos 22 anos, e pode brilhar em um grande centro.

Samuel Lino – Valência

Depois de ser formado no São Bernardo e passar pelo Flamengo, Samuel impressionou as potências da Europa atuando pelo português Gil Vicente. O atacante nascido em 1999 foi contratado pelo Atlético de Madri e emprestado para o Valência, clube em que pode conquistar espaço.

Marquinhos – Arsenal

O atacante precisou de exatos 42 jogos como profissional pelo São Paulo para fazer o Arsenal, da Inglaterra, pagar uma quantia de 3.5 milhões de euros (18 milhões de reais), algo considerado baixíssimo no cenário atual. Marquinhos, aos 19 anos, fez a pré-temporada com o Arsenal e já estreou pela equipe sub-21, marcando gol.

Kaio Jorge – Juventus

O atacante foi uma das peças principais no vice-campeonato do Santos na Libertadores de 2020 e, pouco depois, recebeu a oportunidade de jogar na Juventus. O atacante passou pela equipe sub-23, mas também atuou como profissional. Entretanto, uma lesão no joelho, em fevereiro, obrigou o atleta a passar por cirurgia. Ao retornar aos campos, pode se destacar ainda nesta temporada.

Gabriel Sara – Norwich

Exceção entre os atletas desta lista por não estar na elite, Gabriel Sara chegou ao Norwich, da segunda divisão inglesa, sob grande expectativa. Aos 23 anos, o meio-campista revelado pelo São Paulo teve sua foto estampada na parte de fora do estádio e deve receber bons minutos nos próximos meses.

