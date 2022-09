Nova Supercopa da Europa pode ter time dos Estados Unidos, diz jornal

A Supercopa da Europa, tradicional troféu de jogo único entre os campeões da Liga dos Campeões e da Liga Europa, deve sofrer modificações. Buscando novo público e prestigiar o vencedor da Conference League, mais recente torneio de clubes do Velho Continente, a Uefa estuda levar a competição para os Estados Unidos e adicionar uma equipe da MLS (Major League Soccer), a liga americana de futebol, de acordo com o The Guardian.

A ideia da entidade é modificar o formato a partir de 2024. Por trás do projeto, o intuito de expandir a marca da competição para os Estados Unidos é um dos mais importantes. O país norte-americano vem sendo a sede de pré-temporada das potências europeias, além de apresentar uma evolução no gosto pelo futebol.

A nova competição seria composta pelos campeões da Champions Liga Europa, Conference e da MLS. De acordo com a imprensa europeia, há a ideia de incluir shows durante o evento, inspirado nas finais da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos.

O atual campeão da Supercopa da Europa é o Real Madrid, que venceu o Eintracht Frankfurt. A próxima edição será disputada em agosto de 2023, na cidade de Kazan, Rússia.

