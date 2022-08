Nos acréscimos, Tottenham arranca empate contra o Chelsea

Tarde de derby londrino neste domingo, 14, pelo Campeonato Inglês. No Stamford Bridge, Chelsea e Tottenham entraram em campo e as duas equipes ficaram no empate – os visitantes buscaram o resultado já nos acréscimos e o placar final ficou no 2 a 2 – gols de Koulibaly e Reece James pelos Blues, e Hojbjerg e Kane para os Spurs.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Apenas um time entrou em campo no primeiro tempo. Fazendo valer o histórico e mando de campo, o Chelsea dominou todas as ações e inibiu qualquer ação dos visitantes.

Aos 19 minutos, após Lloris realizar grande defesa, os Blues aproveitaram a bola parada – em cobrança de escanteio, Koulibaly ficou livre na grande área e finalizou de primeira e abriu o placar com um golaço.

O Chelsea minou a saída de bola do Tottenham e não deixou o rival criar qualquer oportunidade. Somente na segunda etapa que os visitantes conseguiram escapar ao ataque, para isso Conte colocou Richarlison em campo e mudou para uma primeira linha de quatro.

Harry Kane saiu de frente com o goleiro Mendy para empatar, mas errou a pontaria. A igualdade no marcador veio mais tarde, com Hojbjerg acertando uma “tacada de sinuca” de fora da área – o tento causou revolta no Chelsea, que reclamou de falta no início da jogada.

Sem diminuir o ritmo, os donos da casa responderam e, em roubada de bola, Reece James recebeu livre para colocar novamente o Chelsea na frente do placar. O Tottenham se lançou ao ataque e, nos acréscimos, Harry Kane subiu em cobrança de escanteio e desviou para o fundo da rede.

Já com o jogo finalizado, pela segunda vez no encontro, os técnicos Antonio Conte e Tomas Tuchel se estranharam à beira do campo.