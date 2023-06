No tribunal, Shakira revela relação tensa entre Piqué e Guardiola

A cantora Shakira iniciou o processo na Espanha que investiga uma suposta fraude fiscal de 14,5 milhões de euros (equivalente a 76 milhões de reais). Segundo informações do diário El País desta sexta-feira, 16, durante audiência no tribunal, a estrela colombiana contou detalhes da relação conflituosa entre seu ex-marido, o zagueiro Gerard Piqué, e o técnico Pep Guardiola, no período em que coincidiram no Barcelona.

“Gerard tinha uma relação bastante complicada com o Barça. Com Guardiola tinha uma relação super tensa, de ‘ou você vai embora ou eu’. Era uma situação que o fazia sofrer muitíssimo”, revelou Shakira em um dos trechos mais surpreendentes do depoimento, que durou cerca de uma hora e meia.

Guardiola e Piqué trabalharam juntos no Barcelona entre 2008 e 2012 e conquistaram 13 títulos, incluindo duas Ligas dos Campeões e três ligas.

Shakira, que enfrenta um turbulento processo de divórcio com Piqué, disse que a relação era tensa desde o início. Os dois se conheceram durante a Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, e assumiram o namoro no ano seguinte.

“Nossa relação era muito turbulenta, era um Dragon Khan (montanha-russa), porque nossas vidas profissionais não se encaixavam, era como misturar água e azeite. Eu era uma andarilha e ele tinha que cumprir horários.”

As autoridades fiscais espanholas acusam Shakira de ter sonegado impostos entre 2012 e 2014. Durante o depoimento, a colombiana tentou convencer a juíza do caso de que não viveu de forma estável na Espanha até 2015 e que, por isso, não poderia ser considerada uma residente fiscal no país.