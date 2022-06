No Tottenham, Richarlison jogará Champions e terá forte concorrência

Richarlison está de saída do Everton, mas seguirá no futebol inglês. O atacante da seleção brasileira assinou contrato com o Tottenham, clube de Londres que disputará a Liga dos Campeões e terá um dos ataques mais poderosos da Europa na temporada 2022/2023. Na equipe dirigida pelo técnico Antonio Conte e liderada pelo astro Harry Kane, o “Pombo” enfrentará uma acirrada briga por posição.

Segundo informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista do mercado de transferências, o Tottenham pagou 50 milhões de libras fixas (equivalente a 310 milhões de reais pela cotação atual), com mais aditivos previstos, para tirar o atacante de 25 anos do Everton. O jogador fará exames médicos no Brasil e o negócio deve ser oficializado em breve.

Tottenham have signed Richarlison on a permanent deal, here we go! First part of paperworks now signed with Everton, after full agreement on personal terms. 🚨⚪️🇧🇷 #THFC

Fee will be £50m guaranteed plus add-ons. Richarlison, on his way for medical tests in Brasil. Done deal. pic.twitter.com/r5zFOJPK1f

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2022