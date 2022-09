Neymarizado? Conduta e danças de Vinicius Jr. geram polêmica na Espanha

Nem mesmo o gol marcado na final da última edição da Liga dos Campeões, o bom início de temporada – com cinco bolas nas redes nos últimos sete jogos – e o status de protagonista no Real Madrid foram o bastante para tirar o nome de Vinicius Junior da mira dos críticos. Adepto das “dancinhas” nas comemorações, o brasileiro passou a gerar polêmica nos debates esportivos da imprensa espanhola, assim como foi com Neymar durante os anos de Barcelona.

Como de praxe, o atacante brasileiro dançou ao marcar o segundo gol da vitória por 4 a 1 contra o Mallorca, no último domingo, 11, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

Na partida, ainda tentou dribles e recursos de habilidade. A postura, entretanto, não foi bem aceita pelos rivais e era possível escutar gritos de “quebre ele” vindos do banco rival, segundo o jornalista Javier Herráez, da rádio Cadena Ser.

Na imprensa espanhola, o assunto também gerou discussão sobre possível provocação por parte do atacante do Real Madrid. Foi assim que o comentarista e ex-delegado de campo, Cristobal Soria, relativizou possíveis faltas agressivas ao brasileiro, no programa El Chiringuito, da emissora Mega.

Conhecido por polêmicas envolvendo o lado merengue de Madri, o profissional da imprensa espanhola ainda sugeriu que no clássico contra o Atlético de Madri, no próximo domingo, 18, o zagueiro José María Gimenéz teria carta branca para parar Vinicius com “patadas”.

⚽️ @jpedrerol DEFIENDE la belleza en el FÚTBOL: 👏"Hay que APLAUDIR el espectáculo y CRITICAR las PATADAS"👏 📺#ChiringuitoVinicius📺 pic.twitter.com/A0ALxknejv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 11, 2022

A postura de Soria revoltou outros integrantes do programa, como Josep Pedrerol, que condenou a perseguição aos dribles. O apresentador do programa foi enfático: “temos que aplaudir o espetáculo e criticar a violência”. Tomás Roncero completou dizendo que a torcida do Real Madrid gosta da postura do brasileiro: “o Bernabéu quer que Vinicius dance”.

Ao Marca, o jornalista Santi Siguero defendeu o brasileiro. Em texto que ironizou a pedida por seriedade, levantou a bandeira “Baila, Vini”, que colocou o nome do atacante entre os mais comentados do Twitter.

Entretanto, a recepção foi controversa, tendo em vista que o veículo de imprensa de Madrid foi crítico aos dribles de Neymar durante os anos de Barcelona, colocando o maior craque do Brasil no século como provocativo.

