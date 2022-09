Neymar volta a marcar pelo PSG e tem melhor início de carreira

Depois de estrear com vitória na Champions League, o Paris Saint-Germain voltou a campo pelo Campeonato Francês e em busca da manutenção da liderança na competição. Neste sábado, 10, a equipe da capital recebeu o Brest e venceu por 1 a 0 – gol de Neymar e assistência de Messi.

Os visitantes deram o primeiro susto do jogo e o PSG respondeu logo em seguida, com a dupla Messi e Neymar ensaiando o que seria o tento parisiense. Aos 29 minutos, o argentino voltou a lançar o brasileiro, que dessa vez dominou e chutou na saída do goleiro, para abrir o marcador.

O gol marcou também o melhor início de carreira de Neymar, ou pelo menos o mais goleador. Contando apenas jogos por clubes, o brasileiro atingiu 10 gols em nove partidas na temporada. Ao todo, incluindo assistências, são 15 participações diretas em gol pelo Paris Saint-Germain.

Ney supera seu início de temporada em 2014/15 (Barcelona) e 2018/19 (PSG), quando anotou 10 gols nas 10 primeiras partidas.

Neymar pelo PSG na temporada 22/23: Continua após a publicidade ⚔️ 9 jogos

⚽️ 10 gols (!)

🅰️ 7 assistências (!)

🅿️ 1.89 participações em gols / j (!)

⏰ 39 mins p/ participar de gol (!)

💯 Nota SofaScore 8.25 (!) 🇧🇷😱 pic.twitter.com/2AhSIygUH8 — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) September 10, 2022

Nos minutos finais da primeira etapa, Mbappé ampliou e viu a arbitragem assinalar impedimento. A trave ainda impediu o tento de Lionel Messi e, sem ampliar, o time da capital correu um risco desnecessário.

Os 24 minutos do segundo tempo, Kimpembe derrubou Fadiga na área e o árbitro marcou pênalti – Slimani foi para a cobrança e parou na grande defesa de Donnarumma, garantindo a vitória para o time da casa.

O PSG chega aos 19 pontos na competição, com seis vitórias e um empate. A equipe do trio Messi, Neymar e Mbappé é líder e aguarda o Olympique de Marselha jogar na rodada para saber se dorme isolada na ponta ou compartilha a posição com o rival.