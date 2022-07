Neymar tem dores no quadril e desfalca PSG no 1º jogo da pré-temporada

O primeiro amistoso de pré-temporada do Paris Saint-Germain não terá Neymar. Segundo o jornal L’Équipe, o brasileiro sentiu o quadril no treino da última terça-feira, 12, não trabalhou no campo desde então e será poupado do amistoso contra o Quevilly-Rouen, da segunda divisão francesa, nesta sexta-feira, 15, a partir das 12h (de Brasília).

A publicação afirma que as dores são “sem gravidade”, mas que o clube optou por se precaver e não vai escalar o brasileiro. Outras estrelas do elenco, como Lionel Messi e Kylian Mbappé, estarão à disposição do treinador Christophe Galtier, que fará sua estreia no comando da equipe.

Neymar deve embarcar com a delegação do PSG neste sábado, 16, para uma turnê de dez dias pelo Japão, onde o time fará amistosos contra o Kawasaki Frontale, no dia 20, o Urawa Red Diamonds, no dia 23, e o Gamba Osaka, no dia 25.

Já a estreia oficial na temporada acontece em 30 de julho, contra o Nantes, pelo título da Supercopa da França. O jogo será disputado em Tel Aviv, em Israel.

