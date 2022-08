Neymar tem atuação elogiada na Supercopa: generoso, boa forma e nota 8,5

Não faz muito tempo – 33 dias, precisamente – em que repercutia como uma bomba na imprensa mundial uma informação divulgada pelo jornal espanhol El País de que o Paris Saint-Germain avisou Neymar que desejava negociá-lo nesta janela de transferências. O camisa 10 brasileiro ficou, ao menos até aqui, e bastou somente o primeiro jogo oficial para empilhar elogios.

Protagonista da vitória por 4 a 0 sobre o Nantes, no último domingo, 31, que deu ao PSG o troféu da Supercopa da França, a atuação com dois gols – um de pênalti e um de falta – rendeu excelentes impressões. A começar pelo periódico francês L’Equipe, que lhe concedeu nota 8,5, a mais alta ao lado da atribuída ao argentino Lionel Messi.

“Neymar foi generoso e ágil. Assim como Messi, o brasileiro já está em boa forma!”, elogiou o Le Parisien, outra publicação francesa de destaque.

O Parisien destacou o fato do jogador ter voltado a marcar de falta após 47 tentativas consecutivas erradas nas últimas temporadas. Eles chamaram o gol de “libertação” e apontaram que “Neymar redescobriu o gosto pelo esforço coletivo”.

Segundo levantamento feito pelo jornal, na primeira temporada pelo PSG, a de 2017/18, foram quatro gols de falta, estatística que despencou ao longo dos anos com dois gols em 2018/19, apenas um em 2019/20 e nenhum nas últimas duas.

🔞 Conteúdo 🔞 Neymar marcando de falta o 2° gol do PSG na vitória contra o Nantes na Supercopa Francesa. pic.twitter.com/5WJOeYfOlk — Planilha Bet Tips (@planilhabet) July 31, 2022

O jornal Marca, da Espanha, lembra que a partida pode significar uma volta por cima após um fim de temporada ruim para Neymar, Messi, Sérgio Ramos e Donnarumma.

O jornal cita que foi a primeira vez que o atacante brasileiro foi titular em uma Supercopa e que ele já dava sinais de boa forma nos amistoso de pré-temporada, realizados no Japão.

O compatriota As diz que: “Neymar está de volta” e explica que o PSG não esperava, ao colocá-lo à venda, encontrar meses depois “uma versão disciplinada do brasileiro”. E, também, que o jogador adiantou as férias para poder “entrar em forma desde o primeiro momento”.

A publicação ainda menciona o bom entendimento com o novo técnico, o francês Christophe Galtier, que sempre faz elogios públicos ao jogador: “sei exatamente o que quero fazer com Neymar, tenho um plano para ele”, afirmou logo em sua apresentação.

A análise é de que o esquema com três zagueiros adotado por Galtier beneficia Neymar, permitindo com que jogue na posição em que rende mais hoje, longe das pontas do campo.

O jornal catalão Mundo Deportivo também exalta a boa forma física do jogador brasileiro e lembrou o fato do brasileiro já ser o quinto maior artilheiro da história do clube, com 102 gols.

