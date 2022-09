Neymar supera recorde de Messi e Cristiano em vitória do PSG

Neymar manteve a ótima fase e ainda alcançou um recorde no triunfo por 3 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Tolouse, na tarde desta quarta-feira, 31, pela quinta rodada do Campeonato Francês. Kylian Mbappé e Juan Bernat completaram a vitória fora de casa.

Com um bonito gol, o atacante brasileiro chegou a 16 jogos consecutivos com participação direta em bolas na rede (seja com tento ou assistência), superando uma marca que era de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Nesta sequência, Neymar acumula 21 gols e nove assistências.

O lance do recorde de Neymar saiu aos 37 minutos do primeiro tempo, em linda combinação que passou por Mbappé e Messi. O brasileiro invadiu a área e tocou na saída do goleiro. O lance chegou a ser invalidado por impedimento, mas o VAR corrigiu a marcação.

Messi chegou perto de marcar, mas sua cobrança de falta parou em bela defesa de Dupé. O segundo saiu na segunda etapa, novamente em bonita jogada do estrelado ataque. Messi invadiu a área e rolou para Mbappé bater forte, por entre as pernas do goleiro.

O técnico Christophe Galtier optou por descansar Neymar, que saiu aos 23 do segundo tempo, com semblante de insatisfação. O terceiro gol saiu aos 45 minutos, quando Mbappé acertou um potente chute na trave e a bola sobrou para o espanhol Juan Bernat mandar para as redes.

Com o resultado, o PSG manteve a liderança da Ligue 1, empatado em 13 pontos com Lens e Olympique de Marselha, todos com quatro vitórias e um empate, mas à frente no saldo de gols, o critério de desempate.

