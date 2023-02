Neymar sofre lesão, deixa campo chorando e Messi espanta a crise no PSG

A crise no Paris Saint-Germain estava pronta para aumentar de tamanho neste domingo, 19. O time da capital recebeu o Lille pelo Campeonato Francês e depois de sofrer uma virada impactante, contou com Messi e Mbappé para quebrar de vez a sequência negativa dentro de campo e reagir nos acréscimos para 4 a 3 no placar. Apesar da tentativa de espantar a má fase, a ‘bruxa segue solta’ no Parque dos Príncipes e Neymar deixou o campo chorando, por conta de uma lesão no tornozelo.

Mbappé marcou duas vezes para o PSG, Neymar também balançou a rede antes de ser substituído e Messi anotou de falta já nos acréscimos, no último lance do jogo, para garantir a virada contra o Lille.

A lesão de Neymar aconteceu logo no início da segunda etapa, quando o Paris ainda vencia o jogo por 2 a 1. Aos três minutos, o brasileiro sofreu uma entrada forte de Benjamin André e no lance acabou virando o tornozelo. A equipe média atendeu Neymar dentro de campo, que precisou sair de maca do gramado e em lágrimas.

O PSG chegou na partida carregando uma sequência negativa de três derrotas: eliminação na Copa da França para o Olympique de Marselha, Mônaco pela Ligue 1 e Bayern de Munique pela Champions League.

A sequência negativa foi apenas parte da crise no clube francês. Fora dos gramados, a torcida protestou os jogadores, que precisaram responder verbalmente (Kimpembe pediu desculpas e apoio após o revés contra o Mônaco). Além disso, Neymar e Marquinhos foram protagonistas de uma forte discussão com o diretor de futebol do clube, Luís Campos.

Às vésperas do confronto contra o Lille, o técnico Christophe Galtier também se manifestou sobre recentes acontecimentos envolvendo Neymar e Mbappé. O francês havia pedido para os jogadores da equipe se cuidarem quando, em seguida, o brasileiro foi visto em um evento de poker e comendo em um restaurante fast-food.

O Paris Saint-Germain volta a campo somente no próximo domingo, 26, contra o Olympique de Marselha – algoz na Copa -. O encontro acontece em Marselha às 16h45 (horário de Brasília).