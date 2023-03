Neymar será operado e não joga mais na temporada, informa PSG

A temporada 2022/2023 acabou para Neymar. O Paris Saint-Germain confirmou nesta segunda-feira, 6, que o atacante brasileiro terá de passar por uma cirurgia ligamentar no tornozelo direito, lesionado durante o trunfo sobre o Lille, há duas semanas. O boletim estabeleceu de três a quatro meses o prazo para um retorno aos gramados.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“Neymar Jr. teve vários episódios de instabilidade do tornozelo direito nos últimos anos. Após sua última entorse ocorrida em 20 de fevereiro, a equipe médica do Paris Saint-Germain recomendou uma operação de reparação ligamentar, a fim de evitar um grande risco de recorrência. Todos os especialistas consultados confirmaram essa necessidade”, informou o PSG.

A cirurgia será realizada nos próximos dias no Hospital Aspetar em Doha. “Espera-se um período de 3 a 4 meses antes de seu retorno aos treinos coletivos”, completou o clube. Com isso, ele só estará a disposição do PSG na temporada 2023/2024. O jogador de 31 anos tem sido constantemente envolvido em rumores sobre uma negociação (as últimas apontavam o Chelsea como provável destino).

A lesão de Neymar aconteceu logo no início da segunda etapa, quando o Paris ainda vencia o jogo por 2 a 1. Aos três minutos, o brasileiro sofreu uma entrada forte de Benjamin André e no lance acabou virando o tornozelo. A equipe média atendeu Neymar dentro de campo, que precisou sair de maca do gramado e em lágrimas.

Sem Neymar, o PSG tem dura missão no jogo de volta das oitavas da Liga dos Campeões diante do Bayern, em Munique, na próxima quarta, 8. Os bávaros venceram a ida por 1 a 0.