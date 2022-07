Neymar rebate críticas: ‘Fala o que quer, ouve o que não quer’

Neymar voltou a se envolver em polêmicas. Desta vez, o craque brasileiro do PSG rebateu uma publicação do Twitter sobre um pênalti assinalado em amistoso de pré-temporada, contra o Gamba Osaka, na última segunda-feira, 25. O atacante não gostou do post que chamou de “fantasma” a penalidade marcada sobre ele e iniciou sequência de rebatidas à imprensa: “Fala o que quer, escuta o que não quer.”

O desentendimento começou com um tuíte do ge, sobre o pênalti duvidoso marcado em Neymar, na goleada por 6 a 2, sobre o Gamba Osaka. Menos de uma hora depois da publicação, o jogador respondeu: “Fantasma? ge sendo ge … tocou é pênalti! Bando de gente que nunca se quer chutou uma bola e fica fazendo matéria de merda.”

Fantasma? 😂😂😂 ge sendo ge … tocou é pênalti!

Bando de gente que nunca se quer chutou uma bola e fica fazendo matéria de merda 😂🤦🏽‍♂️ — Neymar Jr (@neymarjr) July 25, 2022

A atitude movimentou as redes sociais e questionamentos sobre a maturidade do jogador. Neymar, prontamente, publicou uma foto com a legenda: “careta pros HATE”. Além disso, repostou uma mensagem em que se diz “debochado”.

Após a repercussão negativa, Neymar voltou a rebater críticas, já na manhã desta terça-feira, 2. Em seu Twitter, escreveu: “Ah pronto! Não posso contrariar uma matéria que está falando besteira, que agora eu não aceito crítica. Meu amigoooo, sou criticado desde os meus 13 anos. Passei muito tempo calado, isso sim. E se falar algo que não concordo, voltarei a falar!” E finalizou: Toda ação provoca uma reação… Fala o que quer, escuta o que não quer.”

Neymar, que teve seu nome vinculado a uma saída do PSG nas últimas semanas, foi elogiado pela postura nos treinamentos de pré-temporada. O astro brasileiro vem de uma temporada pouco destacada pelo time francês, em que jogou apenas 21 vezes, com 13 gols e oito assistências.

