Neymar quer se aposentar no PSG em 2027, diz site

Neymar pretende se aposentar no Paris Saint-Germain, em 2027, segundo informações do site inglês The Athletic. O atacante teria se decidido a cumprir o contrato até o fim pela equipe francesa, desconsiderando trocar de clube, apesar dos fracassos recentes do time na busca pelo título da Liga dos Campeões. O plano, então, seria pendurar as chuteiras, aos 35 anos.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Lesionado e fora do restante da temporada, Neymar viu o PSG ser eliminado da Champions League pelo Bayern de Munique e adiar ainda mais o sonho do título europeu. O camisa 10 também perdeu o protagonismo principal no plantel, especialmente após a chegada de Lionel Messi e o crescimento de Kylian Mbappé.

Contratado por 220 milhões de euros, em 2017, na maior transação da história, Neymar sofreu com lesões em sua passagem pelo time de Paris. O camisa 10 já desfalcou a equipe em mais de 100 jogos por problemas clínicos e físicos desde que chegou do Barcelona.

Até o momento, o brasileiro fez 173 partidas com a camisa do PSG, anotando 118 gols e 70 assistências.