Neymar participa de julgamento sobre fraude e corrupção na Espanha

O atacante brasileiro Neymar, do PSG, viajou a Barcelona nesta segunda-feira, 17, para participar do julgamento do caso de sua controversa transferência do Santos para o Barcelona, ainda em 2013. O jogador e outras oito partes, incluindo seus pais, são acusados de fraude e corrupção pela empresa DIS, que detinha 40% do valor do passe do atleta na época.

Segundo informações da agência Reuters, Neymar chegou pela manhã à cidade espanhola em um voo privado de Paris e passou cerca de duas horas no tribunal de Barcelona antes de ser dispensado pelo juiz do resto da sessão do dia. Os promotores espanhóis pedem uma pena de prisão de dois anos e uma multa de 10 milhões de euros (51 milhões de reais pela cotação atual) para Neymar.

Além do atacante, são réus no processo os ex-presidentes do Barcelona, Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, os pais de Neymar, Neymar da Silva e Nadine Gonçalves, o ex-presidente do Santos, Odílio Rodrigues, o Santos, o Barcelona e a empresa N&N Consultoria. A Promotoria pede 5 anos de prisão para Rosell.

A DIS cobra indenização de 149 milhões de euros e quer que o jogador seja desqualificado de jogar pela duração de qualquer sentença proferida. A empresa alega que o custo real da transação entre Santos e Barcelona chegou a 82 milhões de euros. Na época, a transferência foi oficializada em apenas 17 milhões de euros, dos quais 6,8 milhões foram para a DIS.

“Neymar, com a conivência de seus pais e dos conselhos de administração do Barcelona e do Santos, traiu a confiança dos meus clientes”, disse o advogado da DIS, Paulo Nasser, em entrevista coletiva em Barcelona na semana passada.

A defesa de Neymar, por sua vez, diz que o jogador não cometeu nenhum crime (os pagamentos extras seriam bônus aos quais a DIS não teria direito) e que os eventos que estão sendo julgados ocorreram no Brasil, de modo que os tribunais espanhóis não teriam competência para processar a família Neymar.

Em julgamentos anteriores, Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell admitiram à Justiça da Espanha que fecharam um pré-contrato com Neymar em dezembro de 2011, dias antes da final do Mundial de Clubes justamente entre Santos e Barça, com o pagamento de um adiantamento de 10 milhões de euros, dos quais a DIS não teve conhecimento. Pré-acordos nestes moldes são proibidos pela Fifa.

Em 2017, Neymar perdeu um recurso sobre o caso no Supremo Tribunal da Espanha, abrindo caminho para o julgamento atual, que pode levar algumas semanas e vem em péssima hora. Dentro de um mês, o atleta se apresentará à seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo do Catar.

Ainda segundo a Reuters, vestido de preto, Neymar e seu pai conversaram e riram com Rosell no saguão do tribunal antes do início do julgamento, pouco depois das 10h no horário local. Na tarde desta segunda, o tribunal deve ouvir André Cury, ex-jogador do Barça no Brasil, cujo depoimento sobre as negociações de transferência deve ser central para o caso.

O julgamento acontece entre hoje e 31 de outubro. De acordo com o cronograma inicial, o depoimento de Neymar está previsto para acontecer no dia 21 ou 28 de outubro.

