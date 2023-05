Neymar no Manchester United: clube inglês abre negociações com PSG

O futuro de Neymar no Paris Saint-Germain segue indefinido e, segundo informações desta segunda-feira, 22, do diário francês L’Équipe, o Manchester United iniciou conversas para tentar contar com o astro brasileiro na temporada 2023/2024. O atacante de 31 anos tem contrato até 2027, mas uma mudança, possivelmente por empréstimo, pode ser bem-vista tanto pela diretoria parisiense quanto pelo atleta.

De acordo com a publicação, há vários “fatores internos alinhados” que poderiam levar à saída do brasileiro, incluindo uma estratégia de “menos flashes e mais disciplina” no elenco. Além do brasileiro, a saída de Lionel Messi também é vista como provável e “ajudaria a construir uma equipe mais equilibrada em torno de uma única estrela: Kylian Mbappé”.

Contratado em 2017 pelo valor recorde de 222 milhões de euros (812 milhões de reais pela cotação da época), Neymar conviveu com uma série de lesões e recentemente foi alvo de protestos da torcida em sua casa, o que teria lhe despertado o desejo de mudar de ares.

O alto salário do brasileiro, de cerca de 50 milhões de euros anuais (268 milhões de reais pela cotação atual), é o principal entrave para uma futura negociação e, no mercado europeu, os clubes da Premier League parecem os mais capazes de tamanho investimento – além do United, Chelsea e Newcastle são apontados como alternativas.

Também é cogitado um empréstimo com opção de compra, de modo que o Manchester United arcasse apenas com o valor do alto salário do brasileiro. Neste caso, o PSG abriria um bom espaço em sua folha salarial e poderia planejar melhor a reformulação de seu elenco – além de propor possíveis trocas com a equipe inglesa.

Ainda segundo o L’Équipe, o volante Casemiro, destaque do United em sua primeira temporada na Inglaterra, está tentando convencer Neymar a fechar com a equipe inglesa, que está perto de se classificar para a Liga dos Campeões. O jornal, no entanto, ressalta que a negociação ainda é inicial e que a possível venda do United a um grupo do Catar pode atrapalhar ou ao menos atrasar a transferência.

Números expressivos, longe de idolatria Desde 2017 no PSG, a passagem do atacante brasileiro até aqui foi marcada por contradições. Sem jamais ser unanimidade entre os torcedores, enfrentou atritos, lesões e viu escapar o principal objetivo: a Liga dos Campeões. Ao mesmo tempo, conquistou 13 títulos e um dos postos de artilheiro da história do clube.

O último desgaste com a torcida parisiense ocorreu há duas semanas, quando um grupo de torcedores foi até a porta da casa do brasileiro gritar para que ele deixe o clube: “Neymar, casse-toi” (“Neymar, vá embora”, em tradução livre para o português).

📸 PSG fans in front of Neymar's house pic.twitter.com/wXgIOBNM6M — ParisienTimes (@parisientimes) May 3, 2023

O Paris Saint-Germain fez uma campanha decepcionante, apesar do iminente título francês. A queda na Liga dos Campeões diante do Real Madrid nas oitavas de final acentuou a relação entre torcida e jogadores e desde então os principais alvos se tornaram Neymar e Messi.

Atualmente se recuperando de uma cirurgia para tratar de uma lesão no tornozelo, Neymar fechou a temporada com 18 gols e 16 assistências em 29 jogos, número ligeiramente melhor que a da anterior, quando fez 13 gols em 28 jogos.

O camisa 10 da seleção brasileira viveu altos e baixos na França, sendo que as ‘baixas’ quase sempre relacionadas às frequentes lesões, e as altas quase sempre atreladas ao trio de sucesso com Mbappé e Messi.

No caso da Champions, por exemplo, ele desfalcou a equipe em quatro partidas das oitavas. Em 2017, com fratura no pé, em 2018, nova lesão no pé, em 2022, lesão no tornozelo, e 2023, com nova lesão no tornozelo.

Neymar atuou em menos de 70% dos jogos de mata-mata do PSG na Champions. Nas vezes em que esteve em campo, participando em boa forma física nos dois jogos, a equipe chegou à final (2019/2020) e à semifinal (2020/2021).

Por outro lado, foram 13 conquistas de títulos – podendo virar 14 caso de consolidação do atual campeonato francês. São eles:

4 Campeonatos Franceses: 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2021/22

4 Supertaças da França: 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2022/2023

3 Taças da França: 2017/18, 2019/20 e 2020/21

2 Taças da Liga da França: 2017/18 e 2019/20

Neymar se tornou também o quarto maior artilheiro da história do clube, com 118 gols, superando o português Pedro Pauleta que tem 109 tentos. Confira a lista do top-5 artilheiros do clube:

1. Kylian Mbappé: 201 gols

2. Edinson Cavani: 200 gols

3. Zlatan Ibrahimovic: 156 gols

4. Neymar: 118 gols

5. Pedro Pauleta: 109 gols