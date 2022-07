Neymar, Messi e Mbappé marcam, e PSG goleia Gamba Osaka

O PSG venceu o Gamba Osaka por 6 a 2, nesta segunda-feira, 25, no Estádio Suita City, em Verdy, Japão. Os gols do time francês foram marcados por Pablo Sarabia, Neymar (2x), Nuno Mendes, Lionel Messi e Kylian Mbappé, já os japoneses balançaram as redes com Keisuke Kurokawa e Hiroto Yamami. Este foi o último da pré-temporada parisiense, que já disputa o título do Troféu dos Campeões, no próximo domingo, 31, contra o Nantes.

Depois de três vitórias na preparação, o PSG enfrentou o Gamba Osaka, e Galtier escalou Neymar e Messi juntos, enquanto Mbappé foi preservado. Assim, depois de um rebote gerado em jogada dos craques brasileiro e argentino, Pablo Sarabia finalizou e abriu o placar, aos 28 minutos.

Após o de Sarabia, os próximos tentos saíram em sequência. E, quatro minutos depois, Neymar cobrou pênalti e marcou o seu primeiro da temporada. Na sequência, o Gamba Osaka diminuiu com Keisuke Kurokawa.

Aos 37 minutos, Vitinha assistiu o compatriota Nuno Mendes, que ampliou. Na sequência, aos 39, Neymar encontrou Messi dentro da área, que finalizou para fazer o quarto do PSG. O time francês construiu a goleada ainda na etapa inicial.

O segundo tempo, porém, foi em ritmo inferior. Desse modo, antes das substituições, Messi passou para Neymar, que driblou o goleiro e fez o quinto parisiense, aos 15 do segundo tempo. Dez minutos depois, Hiroto Yamami descontou para o Gamba Osaka. Com a entrada de Kylian Mbappé, o trio chegou a jogar junto por 11 minutos. O astro francês sofreu pênalti, aos 41, e converteu a cobrança.

O PSG volta a campo no próximo domingo, 31, para disputar o Troféu dos Campeões, contra o Nantes. A competição entre o vencedor do Campeonato Francês e da Copa da França é o primeiro jogo oficial da temporada.

