Neymar marca duas vezes e PSG é campeão da Supercopa francesa

Agora comandado por Christophe Galtier, o Paris Saint-Germain iniciou a temporada com título. Diante do Nantes e sem Mbappé, o PSG contou com o protagonismo de Neymar, Messi e Sergio Ramos para vencer a Supercopa francesa por 4 a 0. A partida foi disputada em Tel-Aviv, em Israel.

O PSG largou na frente ainda na primeira etapa de jogo. Após levar susto e contar com Donnarumma para salvar o time parisiense, Messi recebeu assistência de Neymar e driblou o goleiro rival para abrir o marcador.

Já nos minutos finais do primeiro tempo, no último lance antes do apito, Neymar aproveitou a bola parada e cobrou falta com perfeição para ampliar a vantagem.

Mais uma vez na bola parada, agora já no segundo tempo, Sergio Ramos mostrou toda sua qualidade como zagueiro artilheiro e anotou o terceiro tento do PSG. Para fechar a goleada e decretar o título, Neymar voltou a aparecer e sofreu pênalti, que resultou na expulsão de Castelletto – o brasileiro cobrou e converteu a penalidade.

O PSG chega ao 11º título da Supercopa francesa e segue como o maior vencedor da competição. A conquista também se torna a 39ª de Lionel Messi em sua carreira.