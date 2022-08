Neymar lidera goleada do PSG na abertura do Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain iniciou sua trajetória neste sábado, 6, para mais um título do Campeonato Francês. Jogando fora de casa, no Gabriel-Montpied, o time da capital fez 5 a 0 no Clermont e contou com Neymar para abrir o marcador. O brasileiro ainda aproveitou a oportunidade para homenagear o humorista e escritor Jô Soares, que faleceu na última sexta-feira.

A atual temporada vale a hegemonia na França – PSG e Saint-Étienne estão empatados com 10 títulos nacionais cada. Por isso, o Campeonato vale muito e de olho nisso que Neymar e companhia começaram mostrando força máxima.

O atacante da Seleção e do PSG abriu o placar logo cedo, aos nove minutos. Após chutar cruzado e balançar a rede adversária, Neymar comemorou homenageando Jô Soares: “beijo para o gordo”, escreveu na proteção de braço, e também mandou beijos em direção ao céu.

O escritor e humorista faleceu na última sexta-feira, 5, aos 84 anos. Jô estava internado no Hospital Sírio-Libanês e teve a morte confirmada pela ex-mulher, Flávia Pedras Soares.

Na sequência do jogo, ainda no primeiro tempo, Neymar virou garçom e serviu primeiro Hakimi e depois o também brasileiro Marquinhos.

Já na etapa final, Neymar assistiu Lionel Messi para mais um tento parisiense, e ainda deu tempo do argentino anotar o quinto para a vitória definitiva. O PSG volta para casa com os primeiros três pontos conquistados logo na primeiro rodada do Campeonato Francês.