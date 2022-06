Neymar fica no PSG? Chelsea e Juventus monitoram craque após ‘saia-justa’

O futuro de Neymar segue indefinido no Paris Saint-Germain. Mesmo após deixar claro seu desejo de permanecer na equipe francesa, o atacante brasileiro de 30 anos convive com especulações sobre uma possível saída. Enquanto o presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaifi, se mantém evasivo sobre a permanência do jogador, jornais estrangeiros apontam possíveis destinos para o camisa 10 da seleção brasileira – sendo o principal deles a Premier League.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Na última semana, o presidente do PSG, ao ser questionado em uma entrevista ao periódico espanhol Marca, evitou assegurar a permanência de Neymar no projeto do clube. “Não podemos falar desses temas na imprensa. Uns virão, outros irão, mas são negociações privadas”, afirmou Al-Khelaifi.

“O que posso dizer é que esperamos que todos os jogadores façam muito mais do que na temporada passada. Todos têm que estar 100%. Não foram bons o suficiente para ir longe. Para a próxima temporada, o objetivo é claro: trabalhar todos os dias a 200%”, completou ele.

A declaração em tom de incerteza e citando comprometimento de atletas, em vez de assegurar a permanência do camisa 10, causou uma saia-justa e repercutiu negativamente no entorno do jogador, segundo o jornal francês RMC Sport. Neymar chegou ao clube há cinco anos pelo valor recorde de 222 milhões de euros e tem contrato com a equipe francesa até junho de 2025, com gatilho de renovação automática até 2027. Na última temporada, foi autor de 13 gols e oito assistências em 28 partidas.

Ainda segundo o RMC, Neymar está agora aberto a propostas de outros clubes. “Em particular, o brasileiro nunca escondeu que precisa se sentir amado em um clube para dar o seu melhor”, destacou o jornal.

No entanto, o entrave para uma possível transferência de Neymar a outra equipe são os valores, em especial o alto salário do atacante brasileiro, na casa de 30 milhões de euros por ano. Três clubes ingleses estão monitorando a situação do jogador: Chelsea, Newcastle e Manchester United, além da Juventus, da Itália. Apesar disso, nenhuma proposta foi efetivamente feita. O futuro em aberto do jogador do Parque dos Príncipes corre contra o relógio, a cerca de cinco meses da Copa do Mundo do Catar.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN