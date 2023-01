Neymar e Vinicius Jr. são indicados ao prêmio The Best da Fifa

A Fifa anunciou nesta quinta-feira, 12, os 14 indicados ao prêmio The Best de melhor jogador do mundo em 2022. A lista de finalistas tem Lionel Messi e Kylian Mbappé, companheiros de PSG e destaques da histórica final da Copa do Mundo de 2022, e os brasileiros Vinicius Júnior e Neymar. Entre as mulheres, a brasileira Debinha estreia na premiação. A cerimônia acontece dia 27 de fevereiro, em Paris.

Por levar em consideração o Mundial, o argentino Lionel Messi é o favorito natural para conquistar o troféu. Campeão com a Argentina, ele foi eleito o melhor jogador da competição, o que se soma com uma boa temporada pelo PSG.

O francês Mbappé, artilheiro da Copa e vice-campeão, é cotado para ficar entre os primeiros, bem como seu compatriota Karim Benzema, que não disputou o Mundial mas vem de uma excelente temporada pelo Real Madrid, que rendeu a tradicional Bola de Ouro, da revista France Football.

O atual vencedor do prêmio Fifa The Best é o polonês Robert Lewandowski, detentor também da edição 2020. Esta é a sétima edição da cerimônia. Messi venceu o The Best apenas uma vez, em 2019. Antes, havia vencido quatro vezes (2010, 2011, 2012 e 2015) o Fifa Balon d’Or, quando as duas maiores premiações eram unificadas, e uma vez (2009) o antigo prêmio de atleta do ano da Fifa. O Brasil não conquista um prêmio de melhor do mundo desde Kaká, em 2007.

Confira os 14 indicados ao The Best:

Lionel Messi – PSG e Argentina

Julián Álvarez – Manchester City e Argentina

Jude Bellingham – Borussia Dortmund e Inglaterra

Karim Benzema – Real Madrid e França

Kevin De Bruyne – Manchester City e Bélgica

Erling Haaland – Manchester City e Noruega

Achraf Hakimi – PSG e Marrocos

Vinícius Júnior – Real Madrid e Brasil

Robert Lewandowski – Barcelona e Polônia

Sadio Mané – Bayern de Munique e Senegal

Kylian Mbappé – PSG e França

Luka Modric – Real Madrid e Croácia

Neymar – PSG e Brasil

Mohamed Salah – Liverpool e Egito

Richarlison na briga pelo Puskás

Para o tradicional batizado em homenagem ao húngaro Ferenc Puskás, que elege o gol mais bonito do ano, o atacante brasileiro Richarlison ficou entre os indicados, pelo gol de meia-bicicleta contra a Sérvia, na primeira rodada do Mundial do Catar. Mbappé também está na briga pelo gol diante da Argentina na final da Copa. O italiano Mario Balotelli é outro nome conhecido.

Os indicados ao prêmio Puskás de 2022

Richarlison (Brasil x Sérvia)

Francisco González Metilli (Central Córdoba x Rosario Central)

Maio Balotelli (Adana Demirspor x Goztepe)

Kylian Mbappé (França x Argentina)

Amandine Henry (Lyon x Barcelona)

Theo Hernández (Milan x Atalanta)

Alou Kuol (Austrália x Iraque)

Marcin Oleksy (Warta Poznán x Stal Rzeszow)

Salma Paralluelo (Villarreal x Barcelona)

Payet (Olympique de Marselha x PAOK)

Alessia Russo (Inglaterra x Suécia)