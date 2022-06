Neymar é ofuscado por Mbappé e perde status de peça central do projeto PSG

A permanência de Neymar no Paris Saint-Germain para a próxima temporada ainda é cercada por incertezas – muito embora os indícios de um fim de casamento sejam os mais fortes no momento. Se por um lado o brasileiro já afirmou que pretende ficar, os jornais estrangeiros apontam que o clube quer negociá-lo a outra equipe nesta janela por empréstimo. Neymar chegou à Paris há cinco temporadas com selo de protagonista, mas hoje, apesar de importante, é visto como coadjuvante do craque francês Kylian Mbappé.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Comprado pelo PSG em 2017, em uma novela que se estendeu por meses e terminou com o pagamento da cláusula de rescisão de 222 milhões de euros (812 milhões de reais à época), as intenções entre as partes eram claras.

O brasileiro se tornava o mais caro da história do futebol e, agora, tinha tudo: o protagonismo solitário, todas as regalias que desejava e um projeto para dar ao clube uma inédita Champions – e, consequentemente, conquistar o prêmio de melhor do mundo.

Tudo ainda segue, mas nem de longe aparenta mais ser o que era antes. Ele tem hoje um contestado vínculo contratual até 2025, com gatilho de renovação automática até 2027, e vê Mbappé ser tudo aquilo o que foi para o clube há cinco anos.

Continua após a publicidade

Na última temporada, o brasileiro atuou em apenas 28 partidas e anotou 13 gols pelo clube francês, enquanto Mbappé foi o artilheiro da equipe, com 39 gols marcados em 46 jogos. O atacante da seleção francesa, aliás, foi quem mais se destacou do trio MNM (Messi, Neymar e Mbappé).

Na temporada anterior, os números de Neymar foram ligeiramente melhores: 31 partidas e 17 gols, mas ainda sim muito distante dos de Mbappé, que atuou em 47 partidas e balançou a rede 42 vezes.

Em maio, o clube francês presidido pelo catari Nasser Al-Khelaifi anunciou a renovação milionária de Mbappé até 2025, frustrando os planos do Real Madrid e apontando de vez o atacante como o pilar do projeto do PSG.

Por sua vez, o clima entre a equipe do Parque dos Príncipes e Neymar passou a esquentar nas últimas semanas, quando Al-Khelaifi foi evasivo sobre a permanência do atleta no projeto do clube. “Não podemos falar desses temas na imprensa. Uns virão, outros irão, mas são negociações privadas”, afirmou o dirigente ao Marca.

Segundo jornalistas, três clubes monitoram Neymar: Chelsea, Manchester United e Newcastle. A Juventus, da Itália, é outra equipe apontada como possível destino. Aos 30 anos e a cinco meses da Copa do Mundo do Catar, Neymar aguarda o destino da novela, no Parque dos Príncipes ou de casa nova.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN