O Paris Saint-Germain sofreu, mas venceu por 2 a 1 o Strasbourg, nesta quarta-feira, 28, pela 16ª rodada do Campeonato Francês. O primeiro jogo da equipe após a paralisação para a Copa do Mundo do Catar foi marcado por polêmica envolvendo Neymar. O brasileiro foi expulso da partida depois de receber dois cartões amarelos em menos de dois minutos – um por deixar o braço em um adversário, e outro por simular um pênalti.

Os dois primeiros gols da partida foram marcados pelo zagueiro brasileiro Marquinhos – um a favor e outro contra.. Já nos minutos finais, o craque francês Kylian Mbappé, que também foi titular, decidiu para os donos da casa em cobrança de pênalti.

Neymar foi expulso da partida aos 16 minutos da segunda etapa, depois de receber dois cartões amarelos praticamente seguidos. Primeiro, foi advertido por deixar o braço no rosto do marcador adversário. Menos de um minuto depois, após reclamar com o árbitro, houve nova advertência, desta vez, por simulação. No lance, o camisa 10 caiu dentro da área, mas sequer foi tocado pelo zagueiro Alexander Djiku.

Neymar receives a red card for a fake dive as Alexander Djiku tackles him in the penalty box pic.twitter.com/dL6kWodB9k — BASE AFRICA TV (@BaseAfricaTV_Gh) December 28, 2022

O PSG é líder isolado do torneio com 44 pontos e volta a campo no domingo, 1º de janeiro, contra o Lens, às 16h45 (de Brasília). Neymar cumprirá suspensão automática e é desfalque.

