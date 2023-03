Neymar desfalca PSG em decisão de Champions pela 4ª vez

Neymar foi contratado em 2017 pelo Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros com um objetivo claro: guiar a equipe rumo à inédita conquista da Liga dos Campeões. Mas em seis oportunidades, o craque brasileiro acumula mais decepções e ausências, causadas por lesões em momentos-chave do torneio, que propriamente reais chances de título.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Nesta semana, o PSG divulgou que o camisa 10 deverá ser submetido a uma cirurgia ligamentar no tornozelo direito e ficará afastado dos gramados por 3 a 4 meses – sendo desfalque certo para o restante da temporada.

Assim, a equipe francesa entrará em campo nesta quarta-feira, 8, diante do Bayern de Munique em partida decisiva pelas oitavas de final da Liga dos Campeões tendo que superar, além da ausência do atacante, o revés por 1 a 0 do jogo de ida e a “maldição nas oitavas”.

Será a quarta ausência de Neymar em ocasiões como essa.Na temporada passada, quando pela primeira vez terminou a competição sem marcar nenhum gol, o camisa 10 ficou de fora do jogo de ida contra o Real Madrid pelas oitavas, por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo. Ele esteve em campo na eliminação por 3 a 1 no jogo da volta.

Desde de que chegou ao futebol europeu, o astro da seleção brasileira enfrenta histórico severo de problemas físicos e contusões. Situação essa que se intensificou no período em que passou a atuar no futebol francês. Foram mais de 100 jogos como desfalque por conta de problemas físicos.

Neymar atuou em menos de 70% dos jogos de mata-mata do PSG na Champions. Nas vezes em que esteve em campo, participando em boa forma física nos dois jogos, a equipe chegou à final (2019/2020) e à semifinal (2020/2021). Nos outros anos, decepções.

Na primeira oportunidade, em 2017/2018, com uma fratura no quinto metatarso (um osso da parte frontal do pé) que comprometeu também a sua atuação na Copa da Rússia, Neymar ficou de fora do jogo de volta na eliminação para o Real Madrid nas oitavas.

No ano seguinte, com nova lesão no metatarso, também perdeu o duelo das oitavas contra o Manchester United, em nova eliminação do clube francês.

Relembre a trajetória de Neymar e do PSG:

Temporada 2017/2018

PSG eliminado pelo Real Madrid nas oitavas de final (5 a 2 no agregado)

Neymar: 7 jogos; 6 gols

Continua após a publicidade

Temporada 2018/2019

PSG eliminado pelo Manchester United nas oitavas de final (3 a 4 no agregado)

Neymar: 6 jogos; 5 gols

Temporada 2019/2020

PSG derrotado pelo Bayern de Munique na final (1 a 0)

Neymar: 7 jogos; 3 gols

Temporada 2020/2021

PSG eliminado pelo Manchester City na semifinal (4 a 1 agregado)

Neymar: 9 jogos; 6 gols

Temporada 2021/2022

PSG eliminado pelo Real Madrid nas oitavas de final (3 a 2 no agregado)

Neymar: 6 jogos; 0 gol

Temporada 2022/2023

Neymar: 6 jogos, 2 gols