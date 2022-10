Neymar decide clássico francês e garante liderança do PSG

O Paris Saint-Germain é mais líder do que nunca. Neste domingo, 16, o time da capital recebeu o Olympique de Marselha no Parque dos Príncipes, em clássico que valia a liderança do Campeonato Francês. O PSG conseguiu a vitória magra por 1 a 0 – com gol do brasileiro Neymar e retorno de Messi.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O brasileiro foi o grande destaque do trio Messi, Neymar e Mbappé. Mesmo com um grande primeiro tempo e um volume de jogo considerável, o PSG conseguiu balançar a rede somente uma vez. O goleiro Pau López deu dor de cabeça para os rivais e contou até com o travessão para impedir o tento adversário.

Já nos acréscimos da primeira etapa, Mbappé serviu Neymar e o brasileiro bateu chapado para finalmente superar o goleiro e anotar o gol da vitória.

Na segunda etapa, o zagueiro Gigot entrou forte em Neymar e viu o cartão vermelho. Com um jogador a menos em campo, o Olympique de Marselha teve dificuldades e não conseguiu buscar o empate.

Dessa forma, o PSG segue na liderança isolada, com 29 pontos enquanto L’OM se mantém com 23 pontos, em quarto lugar, e vê o rival aumentar a vantagem na ponta da tabela.