Neymar com a 11 e Messi com a 10: entenda a mudança de números no PSG

O Paris Saint-Germain entrou em campo nesta quarta-feira, 8, diante do Olympique de Marselha, em confronto pelas oitavas de final da Copa da França, com um aspecto novo: não é Neymar que está vestindo a camisa 10 da equipe parisiense, mas, sim, Lionel Messi. O brasileiro cedeu a numeração ao companheiro e foi para a partida com o número 11.

O regulamento da Copa da França obriga os clubes a distribuir aos jogadores titulares numeração do 1 ao 11. Assim, o atacante argentino não poderia usar a camisa 30, nem o lateral-esquerdo português Nuno Mendes a 25, por exemplo.

A troca, mesmo que pontual, trouxe ares nostálgicos aos torcedores já que ambos usavam tais numerações na época em que atuaram juntos no Barcelona, entre 2013 e 2017.