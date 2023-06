Neymar brilharia na Premier? Compare seus números aos de estrelas da liga

Nos últimos dias, as redes sociais do Brasil foram tomadas por um debate envolvendo Neymar e o Campeonato Inglês. Com futuro incerto no PSG, o astro brasileiro de 31 anos é constantemente especulado em clubes da Premier League e, sobretudo depois da conquista do título da Liga dos Campeões da Manchester City, alguns questionamentos cresceram: Neymar brilharia na liga mais poderosa do mundo? Algum clube estaria disposto a investir alto em um atleta com tantos problemas físicos recentes?

Considerado por muitos o maior talento revelado neste século, o jogador vive momento de desconfiança na França. Sem alcançar 40 jogos por clube em uma temporada desde que deixou o Barcelona, em 2017, Neymar convive com lesões frequentes e desde que chegou ao clube francês, perdeu 119 partidas – 15 nesta temporada – por problemas físicos, segundo o site Transfermarkt.

Sem marcar um gol em fases finais de Liga dos Campeões há 10 jogos (desde 2020), o camisa 10 não conseguiu conduzir o Paris Saint-Germain ao título europeu. Assim, com a saída de Lionel Messi do clube e especulações na imprensa do Velho Continente, Neymar pode mudar de destino nas próximas semanas.

Com bom desempenho sempre que esteve saudável, tem boa média de participações por jogo. Por outro lado, as críticas caem muito em cima do aspecto físico e rendimento em uma temporada completa.

Visando enriquecer o debate, PLACAR comparou as estatísticas de Neymar e de destaques da Premier League na temporada 2022/23. São eles: Gabriel Martinelli, Bukayo Saka e Martin Odegaard (Arsenal), Jack Grealish, Bernardo Silva, Riyad Mahrez e Phil Foden e Kevin De Bruyne (City), Marcus Rashford, Bruno Fernandes e Antony (United) e Mohamed Salah (Liverpool).

Com bem menos jogos que os demais (apenas 29) e levando em conta a diferença de nível das ligas, Neymar é disparadamente quem mais se envolveu em gols (seja com bolas na rede ou assistências), com média de 1,17 participações por jogo, seguido por Salah (0,90) e De Bruyne (0,73). Curiosamente, Bernardo Silva, titular do City, é quem tem menos envolvimento direto em gols (0,23). Em recente entrevista, o técnico Pep Guardiola tocou no assunto e ressaltou não se importar com as estatísticas do português, que pode deixar o clube nesta janela.

“Bernardo nunca foi um artilheiro ou líder de assistências, mas ele nos ajuda a jogar melhor. Se quer estatísticas, procure big datas e vá escrever artigos, meus parabéns. Mas há coisas que não aparecem nas estatísticas. Bernardo é único, sabe a hora de pausar e acelerar, e nos faz jogar melhor”, afirmou Guardiola.

Confira, abaixo, os números de Neymar e dos destaques da Premier na temporada 2022/2023:

Neymar – PSG

29 jogos

18 gols

16 assistências

1,17 participações por jogo

15 jogos perdidos por lesão

2 gols e 2 assistências em ligas europeias

Gabriel Martinelli – Arsenal

46 jogos

15 gols

6 assistências

0,45 participações por jogo

3 jogos perdidos por lesão

0 participações em ligas europeias

Bukayo Saka – Arsenal

48 jogos

15 gols

11 assistências

0,54 participações por jogo

0 jogos perdidos por lesão

1 gol em ligas europeias

Martin Odegaard – Arsenal

45 jogos

15 gols

7 assistências

0,48 participações por jogo

0 jogos perdidos por lesão

0 participações em ligas europeias

Jack Grealish – Manchester City

50 jogos

5 gols

12 assistências

0,34 participações por jogo

0 jogos perdidos por lesão

2 assistências em ligas europeias

Riyad Mahrez – Manchester City

47 jogos

15 gols

13 assistências

0,59 participações por jogo

0 jogos perdidos por lesão

3 gols e 2 assistências em ligas europeias

Phill Foden – Manchester City

48 jogos

15 gols

7 assistências

0,45 participações por jogo

4 jogos perdidos por lesão

1 gol e 1 assistência em ligas europeias

Bernardo Silva – Manchester City

55 jogos

7 gols

6 assistências

0,23 participações por jogo

0 jogos perdidos por lesão

3 gols e 1 assistência em ligas europeias

Kevin De Bruyne – Manchester City

49 jogos

10 gols

26 assistências

0,73 participações por jogo

5 jogos perdidos por lesão

2 gols e 5 assistências em ligas europeias

Mohamed Salah – Liverpool

51 jogos

30 gols

16 assistências

0,90 participações por jogo

8 gols e 2 assistências em ligas europeias

Marcus Rashford – Manchester United

56 jogos

30 gols

9 assistências

0,69 participações por jogo

7 jogos perdidos por lesão

6 gols e 1 assistência em ligas europeias

Antony – Manchester United

44 jogos

8 gols

3 assistências

0,25 participações por jogo

9 jogos perdidos por lesão

2 gols em ligas europeias

Bruno Fernandes – Manchester United

59 jogos

14 gols

13 assistências

0,45 participações por jogo

0 jogos perdidos por lesão

1 gol e 3 assistências em ligas europeias