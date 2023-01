Neymar acusa fadiga muscular e vira desfalque em próximo jogo do PSG

O atacante brasileiro Neymar será o principal desfalque do Paris Saint-Germain na partida diante do Montpellier nesta quarta-feira, 1º, às 17h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Francês. De acordo com o boletim médico do clube, o jogador apresenta fadiga muscular e permanecerá em tratamento na capital francesa. Não há detalhes sobre o prazo estimado para retorno.

Diferente dos últimos anos, quando sofreu com lesões e problemas físicos, o camisa 10 participou de 25 dos 29 jogos do PSG ao longo da temporada. Dos quatro jogos em que ficou ausente, três foram para cumprir suspensão.

Para a partida, o técnico Christopher Galtier terá a disposição as suas principais peças, entre eles os atacantes Lionel Messi e Kylian Mbappé. O provável substituto de Neymar será Hugo Ekitiké, de 20 anos, autor de quatro gols na temporada.

🆗📃 Le groupe de 2️⃣1️⃣ Parisiens convoqués pour le déplacement à Montpellier ce mercredi. #MHSCPSG #Ligue1 pic.twitter.com/vVxWAWnB1Z — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 31, 2023

Curiosamente, o clube francês pode fechar no último dia de transferências, o Deadline day, a contratação por empréstimo do atacante marroquino Hakim Ziyech, do Chelsea. A informação foi veiculada por diversos jornais franceses.