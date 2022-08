Newcastle x Manchester City: onde assistir à Premier League neste domingo

O Manchester City visita o Newcastle neste domingo, 21, às 12h30 (de Brasília), no St. James’ Park, em Newcastle, em confronto válido pela terceira rodada da Premier League. A partida será transmitida pelo canal de TV fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Líder da competição e o único com 100% de aproveitamento até aqui, ao lado do Arsenal, o City busca manter o bom início para abrir vantagem na busca pelo tricampeonato nacional consecutivo.

Na última rodada, a equipe do técnico Pep Guardiola goleou por 4 a 0 o Bournemouth, com gols de Gundogan, De Bruyne, Foden e Lerma, contra.

Já o Newcastle ocupa a quinta colocação, com quatro pontos. Após estrear com vitória diante do Nottingham Forest, a equipe empatou sem gols diante do Brighton.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Campeonato Inglês

10h

Leeds x Chelsea – Star+

West Ham x Brighton – ESPN e Star+

12h30

Newcastle x Manchester City – ESPN e Star+

