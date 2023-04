Newcastle se aproxima de volta à Champions League após 20 anos

A ascensão do Newcastle United parece mais rápida do que o próprio torcedor poderia imaginar. Uma temporada após se tornar o mais novo bilionário do futebol inglês, o clube alvinegro realiza campanha sólida na Premier League e caminha em direção à uma vaga na Champions League depois 20 anos de ausência. Na última rodada do Campeonato Inglês, o time alvinegro bateu o Manchester United por 2 a 0, em confronto direto pelo G-4 da competição.

Comprado na última temporada por um fundo estatal da Arábia Saudita, por 300 milhões de libras, o clube alvinegro fez investimentos pontuais e certeiros para emplacar uma campanha sólida na Premier League. A equipe de Newcastle upon Tyne trouxe o lateral inglês Trippier e o brasileiro Bruno Guimarães como grandes estrelas. Em seguida, apostou em jovens promissores, como o zagueiro Botman, Anthony Gordon e o atacante sueco Isak.

Sob o comando do também jovem treinador Eddie Howe, com passagem marcante por Bournemouth, a equipe alvinegra ocupa o G-4 e busca uma vaga para a próxima Champions League. Em 27 jogos de Premier League, foram 50 pontos somados: 13 vitórias, 11 empates e apenas 3 derrotas. A solidez da campanha é reflexo de um sistema defensivo efetivo, o melhor da competição, com apenas 19 gols sofridos.

Restando apenas 11 jogos para o término do campeonato nacional, o Newcastle pode retornar à Champions League. Apesar de toda a tradição do clube dentro do futebol inglês, a equipe alvinegra participou do torneio continental (na fase de grupos) em apenas duas oportunidades: 1997/98 e 2002/03.

Na primeira campanha, de estreia, a equipe inglesa acabou eliminada na própria fase de grupos. Já na temporada 2002/03, a competição europeia foi dividida em duas fases de grupos. O Newcastle avançou na primeira fase, junto com a Juventus, mas parou no grupo seguinte, caindo para Barcelona e Inter de Milão.

