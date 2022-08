Não é só Cristiano Ronaldo: veja as novelas do mercado da bola europeu

A temporada europeia já começou – a bola rolou na última sexta-feira, 5, para as ligas da Inglaterra, Alemanha e França, entre outras -, mas a janela de transferências segue a todo vapor. Com os times podendo fazer novas contratações até o fim de agosto, negociações e rumores são parte constante do noticiário esportivo, e alguns se arrastam até virarem “novelas”.

A mais famosa, claro, diz respeito a Cristiano Ronaldo. O astro do Manchester United quer deixar o clube um ano antes do fim de seu contrato para jogar a Liga dos Campeões, mas, até agora, nenhum time que disputa a competição se dispôs a contratá-lo – apesar das constantes tentativas de seu agente, Jorge Mendes. Chelsea, Bayern de Munique e Atlético de Madri já recusaram o atacante publicamente. Por ora, CR7 segue nos planos do técnico Erik ten Hag, apesar de praticamente não ter participado da pré-temporada da equipe alegando motivos familiares.

Outras duas indefinições envolvem jogadores do Chelsea: o lateral-esquerdo Marcos Alonso quer ir para o Barcelona, também alegando motivos pessoais, enquanto o atacante Timo Werner está insatisfeito em Londres e poderia voltar ao RB Leipzig, da Alemanha. A primeira negociação é muito mais provável de ser concretizada, já que o time inglês acabou de contratar outro ala canhoto: Marc Cucurella, do Brighton. Já a segunda deve acontecer apenas se o Chelsea conseguir outro atacante no mercado – um dos alvos é Pierre-Emerick Aubameyang, do Barça.

Uma “novela repetida” que já passou em outras janelas de transferências é sobre a possibilidade do meia Bernardo Silva deixar o Manchester City. O nome do jogador foi oferecido ao Barcelona, que demonstrou interesse, mas a parte financeira trava o negócio. O técnico do City, Pep Guardiola, admitiu nesta semana que gostaria de continuar com Bernardo, mas que “não sabe o que vai acontecer” e que não quer jogadores insatisfeitos.

Quem está em alta é a revelação Benjamin Sesko, atacante esloveno do Red Bull Salzburg, da Áustria. O centroavante de 19 anos e 1,94 m já vem sendo chamado de “novo Haaland” e é disputado por grandes clubes, com Manchester United e Chelsea encabeçando a briga. Falando em United, aliás, o clube tenta há semanas a contratação do volante Frenkie de Jong, do Barcelona, mas o holandês não teria chegado a um acordo nos termos pessoais, apesar de o time espanhol ter vontade de vendê-lo para equilibrar as contas.

