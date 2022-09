Nada de Champions: Marcelo é reforço do Olympiacos, da Grécia

O Olympiacos, da Grécia, anunciou nesta sexta-feira, 2, uma contratação de peso e indesperada: o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo, ídolo do Real Madrid. O jogador de 34 anos assinou vínculo de um ano com opção de renovação por mais uma temporada com a equipe da cidade de Pireu, na região metropolitana de Atenas.

Marcelo se despediu do Real Madrid em junho como o maior campeão da história do clube espanhol, com 25 taças. Ao longo da janela de transferência europeia o lateral revelado pelo Fluminense ficou à espera de uma proposta de uma grande equipe que disputasse a Champions, da qual é pentacampeão. Nenhuma negociação avançou, no entanto.

O Olympiacos não disputará a Champions, mas sim a Liga Europa. A equipe faz parte do grupo G ao lado de Nantes, Freiburg e Qarabag e estreia na próxima quinta 8, diante da equipe francesa, fora de casa.

Fundado em 1925, o maior campeão grego tem longa relação com atletas brasileiros: passaram pelo Olympiacos nomes como Zé Elas, Giovanni e Rivaldo, entre outros, além do técnico Zico.

