Na briga por vaga na Copa, Renan Lodi é alvo do Manchester City

O brasileiro Renan Lodi, do Atlético de Madri, está na mira do Manchester City, para ser contratado ainda nesta janela de transferências. De acordo com o jornal inglês The Telegraph, o lateral-esquerdo de 24 anos é procurado para disputar a posição com o português João Cancelo, tendo em vista a saída do ucraniano Oleksandr Zinchenko para o Arsenal.

Lodi é a opção do treinador Pep Guardiola após as tentativas frustradas de contratar Marc Cucurella e Raphael Guerreiro. O jogador do Atlético de Madri, com quem tem contrato até o 2025, está na briga por vaga na Copa do Mundo, mas alterna entre titular e reserva do time de Diego Simeone. No City, apesar do concorrente na posição, o jogador pode se adaptar melhor com o estilo de jogo ofensivo do técnico catalão.

Depois de perder espaço nas convocações de Tite, em razão de não ter se vacinado contra a Covid-19, Renan Lodi voltou ao radar da seleção. Esses próximos meses antes do Mundial do Catar devem ser essenciais para a convocação. As vagas na posição são disputadas por Alex Sandro, da Juventus, o favorito a ser titular, além de Alex Telles, do que trocou o Manchester United pelo Sevilla, e Guilherme Arana, do Atlético Mineiro.

