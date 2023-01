Possível adversário do Flamengo na decisão do Mundial de Clubes, o Real Madrid vive um momento conturbado na temporada. Atual campeão da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol, o time merengue viaja para o Marrocos longe da liderança da liga, questionado por desempenho instável e ainda sofrendo com lesões – especialmente nas laterais. A competição inicia nesta quarta-feira, 1º (saiba tudo).

Confirmada a lesão do francês Ferland Mendy, o Real Madrid não tem no plantel principal a possibilidade de escalar laterais esquerdos de ofício já que David Alaba, hoje zagueiro, mas que atuou por longo tempo na função pelo Bayern de Munique, também está fora por problemas físicos.

Desse modo, a escapatória deve ser improvisar o meio-campista Eduardo Camavinga, que substituiu o titular da posição na partida contra a Real Sociedad, que terminou empatada sem gols no último domingo, 29.

Os problemas também se estendem para o lado direito da defesa. Tendo em vista os problemas físicos com Daniel Carvajal e Lucas Vázquez, quem vai atuando na posição é o zagueiro Nacho Fernández, que já fez a função outras vezes. Outra opção é Vinicius Tobias, jovem brasileiro inscrito entre os profissionais.

Em 2023, o Real Madrid tem quatro vitórias, dois empates e duas derrotas – sendo três êxitos pela Copa do Rei. O time ainda acumula atuações pouco convincentes e se distanciou ainda mais da liderança da liga.

Atualmente, ocupa a segunda colocação, com 42 pontos, cinco atrás do rival Barcelona, o líder com 47. Há, também, uma clara dificuldade defensiva: nove gols sofridos nos últimos oito jogos.

Vinicius Júnior, um dos principais destaques do Real na temporada anterior, reflete o momento de baixa. Sofrendo agressões e ataques racistas das torcidas adversárias, o brasileiro tem apenas dois gols no ano. Ainda assim, pode ter renovado suas energias quando marcou contra o Atlético de Madri, pelas quartas da Copa do Rei, e sacramentou a classificação merengue.

Antes de estrear no Mundial de Clubes, no dia 8 de fevereiro, contra Seattle Sounders, Auckland City ou Al Ahly, o Real Madrid ainda enfrenta Valencia e Mallorca nos dias 2 e 5, respectivamente.

Após o torneio intercontinental, volta aos duros desafios e encara o Liverpool, no dia 21, pelo primeiro confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões. Na sequência, terá o El Clasico contra o Barcelona, em 1º de março, pela semifinal da Copa do Rei.