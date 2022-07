Mulher de Lewandowski segue Barcelona no Instagram e responde torcedor

A mulher do atacante Robert Lewandowski, Anna Lewandowska, movimentou as redes sociais nesta quarta-feira, 13, ao começar a seguir o perfil do Barcelona no Instagram. O time espanhol tenta a contratação do artilheiro polonês, que só tem mais um ano de contrato com o Bayern de Munique e já disse publicamente que quer ser negociado, mas a equipe alemã resiste em vender seu principal jogador.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Anna chegou até a interagir com um torcedor do Barcelona que perguntou em seus stories: “Sua grande família está vindo para o Barça?”. Ela respondeu: “Eu gostaria de saber isso também”.

Lewandowski tem entrado em conflito com a diretoria do Bayern nas últimas semanas após manifestar na imprensa seu desejo de sair do clube. O diretor e ex-goleiro alemão Oliver Kahn afirmou que o polonês tem mais um ano de contrato e espera que ele cumpra o acordo. Enquanto isso, o Barcelona segue tentando convencer os bávaros a venderem o camisa 9 – a última oferta foi na casa dos 40 milhões de euros (cerca de 216 milhões de reais).

O polonês de 34 anos, duas vezes escolhido o melhor jogador do mundo pela Fifa, é o grande alvo do Barcelona no mercado após o time catalão ter fechado a contratação do brasileiro Raphinha. O atacante da seleção foi contratado do Leeds, da Inglaterra, em negócio que pode alcançar os 65 milhões de euros (352 milhões de reais) dependendo de metas batidas.

Com a situação de Lewandowski indefinida – o centroavante se apresentou nesta quarta-feira para iniciar a pré-temporada normalmente no Bayern -, o time de Munique já trouxe um reforço de peso para o ataque: o senegalês Sadio Mané, destaque do Liverpool nas últimas temporadas, assinou contrato até 2025.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens