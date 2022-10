Mudryk, a joia do Shakhtar que ‘valeria 100 milhões se fosse brasileiro’

Com seu elenco totalmente mexido em razão da invasão russo no país, o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, encara nesta quarta-feira, a partir das 16h (de Brasília), o atual campeão Real Madrid, no Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões, com todas as suas esperanças depositadas em um jovem atacante. Mykhaylo Mudryk, de 21 anos, já é visto com uma das grandes joias do futebol europeu e, segundo um conhecido ídolo do Shakthtar, é melhor que todos os ídolos brasileiros que por lá passaram.

Darijo Srna, ex-defensor croata que defendeu o Shakhtar entre 2003 e 2018. e hoje é diretor de futebol do clube, concedeu entrevista ao diário espanhol Marca e rasgou elogios ao novo prodígio, que, segundo ele, já está entre os melhores do mundo de sua posição.

A reportagem começa dizendo que a guerra na Ucrânia fez o clube perder seu “sambódromo particular”, com as saídas de David Neres, Marcos Antonio, Fernando, Alan Patrick, Tete, Pedrinho, Maycon, Vitão, Marlos, Júnior Moraes, Dentinho, Dodô, Ismaily, Marlon, Cipriano y Vinicius Tobias, que foram autorizados a deixar o clube.

“A Fifa nos destroçou. Não nos protegeu em nenhum momento”, disse Srna. “Pode ser que tenhamos perdido parte de nossa identidade, mas te diria que Mudryk é melhor que todos os brasileiros que tivemos. Não é demagogia. Estou no futebol a vida inteira e me atreveria a dizer que ele é o melhor jogador da Europa em sua posição depois de Mbappé, Neymar e Vinicius Junior”, cravou o ex-jogador croata. Em razão da guerra, o Shakthar tem mandado seus jogos e está instalado em Varsóvia, na Polônia.

Srna, que sempre se deu bem com os brasileiros (atuou com Willian, Fernandinho, Douglas Costa, entre tantos outros) e até arranha um bom português, voltou a citar o país mais tradicional do futebol para valorizar o passe de Mykhaylo Mudryk. “É incrível, ele tem tudo e demonstra a cada jogo. Conduz com a esquerda, com a direita, se destaca no um contra um, é um bom menino… e só tem 21 anos. Não se preocupa com as ofertas, só quer se divertir”, diz.

“Se ele tivesse passaporte brasileiro, valeria 100 milhões de euros. Se alguém o quiser, terá de pagar muito dinheiro. Conhecemos o mercado e sabemos vender jogadores”, completou, lembrando os casos de Chygrynskyi, Mkhitaryan, Alex Teixeira, Fred, Fernandinho, Douglas Costa…”. O jogador é observado por grandes clubes europeus e, segundo a imprensa britânica, já recebeu sondagens de Arsenal e Newcastle.

Mas, afinal, quem é Mudryk?

Nascido na cidade de Krasnorad, em 5 de janeiro de 2001, Mykhaylo Petrovych Mudryk é um ponta-esquerda, destro, de 1.75 m, que já desponta com uma das sensações do futebol europeu. Cria da base do Shakthar, estreou na equipe profissional em 2018 e chegou a ser emprestado a duas equipes, Arsenal Kiev e Desna, antes de ganhar protagonismo no maior campeão do país neste século. Camisa 10 do time, se destaca por sua velocidade, aliada a visão de jogo e boa finalização.

O jovem frequentou todas as seleções de base da Ucrânia e também já fez oito partidas pela equipe adulta, que ficou fora da Copa do Catar na última repescagem, diante do País de Gales. Na temporada 2022/2023, Mudryk soma seis assistências e dois gols. As duas bolas na rede foram justamente na Liga dos Campeões, um na goleada fora de casa sobre o RB Leipzig e outro no empate em 1 a 1 com o Celtic.

O jovem atacante ucraniano já tem no currículo a honra de ter sido ovacionado no próprio Bernabéu pela torcida adversária, uma honra que divide com lendas como Ronaldinho, Alessandro Del Piero e Francesco Totti. Aconteceu no ano passado, quando o Real Madrid venceu por 2 a 1, mas mas Mudryk recebeu aplausos por seus dribles e jogadas criativas. “Jamais podia imaginar que ocorreria algo assim. Fiquei muito agradecido aos torcedores do Real Madrid por este grande reconhecimento”, contou o jovem ao Marca.

Mykhaylo Mudryk ahead of today’s clash v Real Madrid ‘I think I've only revealed my potential by 20% so far, I still have to improve a lot of game and non-game moments. This is just the beginning, I have a lot of work ahead. We need to work even harder!’pic.twitter.com/Yo5HMgCWiU — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 5, 2022

Ao diário, fez questão de salientar que, apesar da semelhança fonética, não tem nenhum parentesco, nem mesmo semelhança de jogo, com o ídolo madridista Luka Modric. “Ele é um jogador top, um dos melhores de todos os tempos, mas somos jogadores diferentes e de posições distintas.” O jogador também rechaça de cara uma comparação com um astro de sua posição. “Não sou o Neymar ucraniano, sou Mudryk”.

