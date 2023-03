Moukoko: idade real de ‘prodígio’ do Dortmund vira escândalo na Alemanha

Considerado um dos atacantes mais promissores do futebol internacional e apelidado de ‘menino prodígio’ do Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko pode, na verdade, ser quatro anos mais velho do que declarado, tendo não 18, mas 22 anos, segundo documento revelado pelo site alemão Bunte nesta semana.

De acordo com a suposta certidão de nascimento revelada na publicação, o atacante camaronês teria nascido no dia 19 de julho de 2000, em Youndé, o que contradiz os papéis anteriores que constam que o jogador nasceu no dia 20 de julho de 2004.

A reportagem diz ainda que o pai adotivo do atacante teria tentado impedir a publicação da matéria, mas que o Tribunal Regional de Frankfurt autorizou a mesma devido ao “interesse público” mediante a “provas suficientes”.

O atacante nasceu e cresceu no Camarões e em 2014 foi adotado por Joseph Moukoko, adquirindo nacionalidade alemã. No ano passado, foi o mais jovem a entrar em campo com a seleção europeia na Copa do Catar.

Destaque desde as categorias de base do Dortmund, ele se tornou em 2020, então com 16 anos, o atleta mais novo a debutar no profissional pela Bundesliga, principal divisão do Campeonato Alemão. O jogador ainda não se pronunciou sobre o caso.